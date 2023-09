Familiar de un submarinista denunció la parálisis total de la investigación

Por Augusto Meyer / Redacción de La Brújula 24

El 15 de noviembre próximo se cumplen seis años del naufragio del submarino ARA San Juan, pero el paso de tiempo está lejos de curar las heridas de los familiares de los 44 tripulantes. Así lo dejó en claro la necochense Jésica Gopar, esposa del mendocino Fernando Gabriel Santilli, uno de los ocupantes del sumergible hundido a la altura del Golfo San Jorge. La fecha de la entrevista no fue al azar. Ayer, domingo 3 de septiembre, se conmemoró el Día del Submarinista.

Gopar aseguró que la causa penal que debe aclarar qué motivó el siniestro, está completamente estancada. “No tenemos absolutamente ninguna respuesta. Nada se mueve en la justicia desde hace más de tres años. En la familia seguimos, la vida continúa, sobre todo cuando hay chicos pequeños. Mi hijo tenía un año cuando Fernando murió. En noviembre cumple siete años y su papá seis años de fallecido sin resoluciones de nada”, expresó.

Jésica reparte su día entre el trabajo y el cuidado de Stéfano, hijo de Santilli. “Hay muchas cosas que no se quieren contar y es preferible hacer silencio, que pase el tiempo y que crean que uno se olvida o no le interesa. No conseguimos cerrar el círculo de la tranquilidad y la paz”, agregó.

Para el quinto aniversario de la tragedia, Gopar dejó inaugurado el monumento “a los 44” en Quequén, a metros del mausoleo a los Caídos en Malvinas.

Santilli, de 35 años, habló por última vez con Jésica el 8 de noviembre de 2017, cuando la embarcación amarró en el puerto de Ushuaia.

“No es fácil, no ha sido fácil pero agradezco cuando la gente se acuerda, cuando manda un mensaje. Lo digo desesperanzada, no sé si en algún momento vamos a saber qué sucedió”, lamentó.

A la justicia le corresponde determinar qué provocó la implosión del San Juan y a la vez definir si hay responsables penales de la tragedia.