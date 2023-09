“Norambuena nos decía que si no nos íbamos de la casa, habría un muerto”

El delegado del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Federico Montero, y el Jefe Departamental de la Policía, Gonzalo Bezos, pasaron esta mañana por los estudios de La Brújula 24 para analizar el caso de Oscar Norambuena, el hostigador serial.

Tal como viene informando este medio, se trata de un sujeto señalado por acosar a una mujer. Fue detenido este sábado durante la noche tras prender fuego el auto de un testigo del caso y retener como rehén a su propio padre.

“Me sigue a todos lados, tengo 10 millones de pruebas”, había señalado su ex pareja.

Respecto del operativo realizado el sábado, Bezos recordó que “a la mañana temprano tomamos conocimiento de los dos sucesos puntuales, donde él en principio fue hacia la casa de la ex y violentó el portero. Luego fue a lo de un compañero de ella, ingresó a la propiedad saltando un alambrado, roció con combustible e incendió una moto”.

“Había un auto atrás que producto de esta acción también terminó afectado y todo fue captado por una cámara de seguridad”, consideró el uniformado. Y dijo que “una vez que se obtuvieron los videos, nos dimos cuenta de que era un incendio intencional y que era esta persona, por lo que se empezó a judicializar el tema”.

“Se comunicó todo a Fiscalía, por supuesto que había preocupación por todo lo que venía pasando. Se había tornado bastante complicada la situación, no sabíamos lo que podía seguir pasando”, comentó Bezos.

Y añadió: “Se trabajó muy bien con Fiscalía, también le pasé la novedad al comisario –Aldo– Caminada y a Federico Montero. A veces se pretende que las cosas sean en el acto, pero hay formalidades. Al final de la tarde salió el allanamiento y la detención. Fue alrededor de las 21, llegó sobre última hora de la tarde el oficio”.

Más frases del comisario Bezos en el aire de “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Fue personal de la comisaría Primera y del Destacamento Patagonia, que intervino en la causa del incendio. Luego, cuando entraron al domicilio, me avisó el titular de esa comisaría que se había atrincherado en la habitación de los papás, que son dos personas mayores, incluso la madre tiene algún problema de salud y se le complica para levantarse y caminar”.

“Me fui hasta el lugar, el pedido de la superioridad es que en los procedimientos complicados los titulares estemos. En primer término empezó a dialogar con un agente y se tranquilizó un poco. Había tirado algún mueble y no se podía abrir la puerta de la habitación. Se lo veía bastante nervioso, con un cuchillo importante y abrazado de atrás al padre. Amenazaba con esta situación, nos decía que si no nos íbamos, iba a ver algún muerto”.

“En este caso, el hombre estaba bastante alterado, pero una vez que empezó a dialogar con el suboficial, con el pasar de los minutos comenzó a calmarse un poco. Pensábamos que podía terminar bien esa comunicación, por eso lo fuimos dejando. Pero él no deponía su actitud, empezó a pedir por mí y Caminada, me acerqué y empezamos a hablar”.

“Nos decía que si no nos íbamos, iba a ver algún muerto”

“Uno siempre trata de que nadie termine lastimado, ni la víctima, ni los policías, ni sus padres. Aparte eran personas muy grandes, es una sensación diferente porque sabe que son personas más vulnerables. Tratamos de manejarlo con bastante cautela. El papá trataba de proteger al hijo, pero no era una situación cómoda. Él le apoyaba el cuchillo con fuerza”.

“Una cosa es contarlo y otra es vivirlo. Estábamos por la endija de la puerta, yo lo podía ver a él y él a mí. Yo creo que los padres no estaban del todo en sus cabales, entiendo que por la situación y estando su hijo como principal protagonista”.

“Él pedía que no le hiciéramos nada, se eximía de culpa echándole la responsabilidad a su ex pareja. Quería que la policía se vaya, aunque con el diálogo, después de varios minutos, se terminó calmando un poco. Posiblemente pensaba que lo podíamos llegar a lesionar o golpear. Con el pasar de los minutos y la charla, entregó el cuchillo, corrió el mueble, nosotros de afuera le ayudamos y pudimos sacar al papá y la mamá”.

“Tenía fotografías de su ex arriba de la mesa”

“Estaba muy nervioso, yo no le sentí nunca aliento etílico ni nada por el estilo. No se si tomará alguna pastilla o la debería tomar y no lo hizo en ese momento”. “Él tenía fotografías de ella –por su ex pareja– arriba de la mesa y nos decía que era todo culpa de ella”.

“Hay muchas Silvinas en nuestra ciudad”

“A mi me contactó vía celular Silvina y me me mandó todo el padecimiento que venía sufriendo de un tiempo a esta parte. La realidad es que hay muchas Silvinas en la ciudad, que sufren violencia de género, donde no se llega con prontitud. Este delito creció exponencialmente desde la pandemia para acá y creo que es dónde más tenemos que hacer foco”, consideró, por su parte, Federico Montero.

En esa misma línea, dijo que “empezamos a hablar con ella, ustedes afortunadamente visibilizaron el tema –por la nota de La Brújula 24– y empezó a moverse la maquinaria hasta dar con esto que ocurrió el sábado, que fue lamentable pero terminó bien. Hay muchos casos que no, por eso remarco el profesionalismo de la policía en este caso”.

“Ella pudo contarlo y hacer ruido, más allá del proceso judicial, pero no era la única que sufría amenazas por parte de esta persona”, apuntó.