Bahiense radicada en España busca a su madre biológica: “Tal vez quiere saber de mí”

Laura Verónica Fernández tiene 40 años. Nació el 7 de julio de 1983 en el Hospital Penna y por estos días se embarcó en una búsqueda difícil pero nada imposible: conocer su origen biológico.

Actualmente reside en Cataluña (España), desde donde publicó en redes sociales su interés por contactarse con familiares biológicos. Desde muy chica, cuando tenía 6 años, sabe que es adoptada. Hace algún tiempo se le despertó ese incontenible deseo -difícil de explicar y de describir- de saber de dónde viene.

“A lo largo de mi vida siempre me han surgido algunas preguntas. No sé a quién me parezco, el carácter que tengo, los razgos; si tendré hermanos, familia; si me habrán buscado o querrán saber algo de mí o no…Me lo tomé siempre a mal, me sentí como abandonada; como decir ‘me tuvo, me dejó en el hospital y se fue a su casa’ y luego no ha querido saber nada de mí en todos estos años”, explicó en la charla con La Brújula 24.

“Hace poco, esta sensación de enfado cambió un poco y empecé a considerar que tal vez sí quería tenerme y por alguna circunstancia se vio forzada a dejarme; a lo mejor sí quiere saber de mí o alguna vez quiso saber y mis padres adoptivos no le respondieron”, agregó.

Fernández se refirió a la apuesta que hizo su padre “del corazón”, fallecido hace unos años de cáncer. “Él sí buscó e intentó contarme algo. Él sabía cómo se llamaba mi madre biológica, más o menos el motivo (del abandono) y que, si a mí me interesaba saber algo, me contaba pero en aquel entonces le dije que no, que no quería saber nada”, mencionó. En cuanto a su madre adoptiva comentó que vive en Cataluña. “Nunca tuve una relación fantástica con ellos; el cariño no lo he tenido nunca con ellos”, indicó.

Laura le contó al equipo de “Nunca es tarde” -esta semana conducido por Juan Tucat y Marta Fernández (para esta entrevista colaboró Augusto Meyer)- una situación que alienta esperanzas de poder avanzar en la búsqueda.

“La semana pasada estaba en casa y me volvió el tema a la cabeza. En Facebook descubrí un grupo, me uní, me aceptaron, hice mi publicación con una foto y un montón de gente que empezó a responder, a darme ánimo y una persona me aportó el nombre de mi madre biológica, que vive en Tierra del Fuego, un teléfono y una foto suya. Pensé que podían pasar años para tener resultados y los tuve sólo dos días después de hecha la publicación”, manifestó.

“Miré la foto (de quien sería la mujer que la llevó en el vientre) un millón de veces buscando en qué nos parecemos. Me emocioné muchísimo, envié un sms al número que me pasaron y por el momento no tuve ninguna respuesta, pero puede ocurrir que ese teléfono sea antiguo o que por algún motivo no llegó el mensaje”, puntualizó.

Fernández señaló que en España no se habla de adopciones ilegales (inscribir como hijos biológicos a hijos adoptivos) como sí sucede en la Argentina. De hecho, algunas ONG estiman que en este país hubo no menos de 4 millones de adopciones irregulares.

“Acá, cuando digo que soy adoptada, se sorprenden muchísimo. Para mí es algo natural pero aquí no se escuchan casos como el mío”, advirtió.