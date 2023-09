Bahiense cree haber hallado a su familia biológica tras la nota con La Brújula 24

“Es todo un poco una locura…En Tolhuin, un pueblo muy pequeño, el revuelo es total; todo el mundo habla del caso”, anticipó Laura Verónica Fernández, la bahiense radicada en España, cuando este viernes fue entrevistada por segunda vez por La Brújula 24 con pocos días de diferencia. Es que, tal como ella misma lo confirmó, todo parece indicar que gracias a la nota que le hicieron en “Nunca es tarde”, luego publicada en nuestro diario digital, ha logrado dar con familiares biológicos radicados en la provincia de Tierra del Fuego.

“Resulta que se pusieron en contacto conmigo desde Radio Fueguina, me hicieron una entrevista ayer y me preguntaron si me parecía bien que ellos hicieran un poco de investigación. Les dije que sí y por la tarde recibí un WhatsApp del director del medio diciéndome que había unas ‘hermanas mías’ que pedían mi número de teléfono. Me escribió la menor de todos ellos, de nombre Mariana; les cuento que tengo siete hermanos (risas), así de repente”, expresó en la charla.

“Ayer quedé en modo pausa, me quedé como en shock y no sabía cómo se sentía. De no tener a nadie a que me digan que tengo siete hermanos, que tengo sobrinos…ellos no sabían nada, se enteraron por la entrevista y luego le preguntaron a su madre y ella les contó un poquito, porque se emocionó mucho. A medida que voy hablando con ellos me he puesto más contenta y emocionada”, agregó.

Admitió que ya vio fotografías de su “nueva familia”. “Mi marido y mi hija me dicen que me parezco a una de mis hermanas. Con mi madre no encuentro rasgos parecidos. Quiero seguir hablando con ellos y conociéndolos un poco más y un poco más adelante será el momento de hablar con mi madre. ¿Un viaje? Por supuesto, me encantaría; es un poco complicado por mi trabajo, pero no lo descarto”, acotó.

Consultada sobre cómo se tomó la noticia esa “hermana” con la que conversó, Fernández manifestó: “Se lo tomó súper bien, se emocionó, me dice que cuando habló con el de la radio de Tierra del Fuego se puso a llorar; el resto de los hermanos se lo tomó muy bien y hablé hoy con un hermano mío, un año menor que yo, y me dijo que alguna vez había escuchado un rumor sobre mi existencia, pero que soy bienvenida en la familia”.

En el final de la nota, Laura agradeció el acompañamiento que en esta cruzada de búsqueda de sus orígenes biológicos tuvo del equipo de La Brújula 24.