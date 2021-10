Se enteró que es adoptada y busca conocer su identidad biológica

Marcela Pacheco se enteró que era adoptada a los 52 años.

Hoy, a los 55, es una de las tantas miles de personas en el país que busca conocer su identidad biológica.

Es una necesidad que va mucho más allá de lo que dictan el corazón y la mente, y que sólo quien pasa por la misma incertidumbre alcanza a comprender en su total dimensión.

“Siempre lo supe pero es como que no me animaba a preguntar. Mis padres adoptivos me consideraron hija biológica; me amaron, fui muy feliz, me dieron todo lo que soy hoy, estudios y demás. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos. Cuando me animo a preguntar sobre esto mi papá ya no estaba y mi mamá estaba muy enferma; hablé con una tía que mucho no me dijo, lloraba…a partir de ahí no tengo nada; no tengo la punta del ovillo”, afirmó Pacheco cuando habló en el programa “Nunca es tarde”, que se emite por La Brújula 24.

“Al principio fue un golpe (saber que era adoptada), pero después me animé a escribirlo en las redes y ahí se enteró todo el mundo”, agregó.

Consultada de si tuvo y tiene algún tipo de acompañamiento del Estado, respondió negativamente. De hecho, quienes persiguen una búsqueda en el mismo sentido están desamparados, a la deriva, y no cuentan con dos posibilidades básicas y fundamentales: asesoramiento legal y cotejo de ADN gratuitos.

“Hablé con mucha gente pero si no sos hijo de Abuelas de Plaza de Mayo, nadie te da mucha bolilla”, afirmó Pacheco.

Entre otras consideraciones, la entrevistada relató que “la tía que me confirmó la noticia, me dijo ‘tus padres te amaron mucho’. Yo lo sé, pero no es todo”.