Jey Mammón habló de su peor momento: el día que pensó en suicidarse

Este miércoles, Jey Mammón fue al piso de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) y habló en un mano a mano con Flor de la Ve sobre la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto en 2020. Aunque aclaró que ahora está “muy bien”, el exconductor de La peña de Morfi (Telefe, domingos a las 11.30) recordó su vínculo con el joven patinador artístico y aclaró que con él transitó “una historia de vida”.

“Yo estoy cagado a piñas desde lo que sucedió. No tuve reacción. No tenía manera de salir a hablar”, dijo el entrevistado. Y agregó que “ponían mi imagen, mi foto, junto a la historia de la red de pedofilia, de pederastas, un caso que tenía que ver con Marcelo Corazza”.

Sobre su relación con Benvenuto, volvió a decir que lo conoció cuando él tenía 16 años, y no 14, como él había denunciado. “Yo lo conocí hace 15 años. Estaría bueno también que cada uno piense dónde estaba hace 15 años. Él denuncia un no hecho de hace 17 años, yo no lo conocí cuando él tenía 14 años”, insistió.

Luego, desarrolló: “Él ya empieza mintiendo con la edad. Segundo, cuando yo lo conozco en abril de 2009, que hubo una fiesta, ese día yo presenté oficialmente el personaje de Estelita. En ese momento no me conocía nadie, habrán ido 80 personas a ese lugar. El lugar era un bar, hoy no sé qué hay ahí”. “Yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años. Lo que viví todo este tiempo fue un escarnio zarpado”, se quejó después.

Tras asegurar que Lucas para él “significó bastante” y que en su momento él no sabía sobre los abusos que el patinador había vivido, se refirió al mal momento que atravesó y dijo que hasta pensó en quitarse la vida. “Un día estaba mirando Intrusos, estaba Marcela (Tauro) y dijo: ‘¿Qué estamos esperando? ¿que se tire por el balcón? ¿que se suicide?’”, recordó Mammón.

Y siguió: “Y pido disculpas por lo que estoy diciendo, porque estoy planteando un tema que es serio, porque a mí me pasó eso, o sea, yo lo pensé… En ese momento que Marcela dijo eso, yo apagué la tele y saqué los pasajes para irme a España”.

“Pero vos lo pensaste por lo que pasaba en la televisión o por lo que había dicho Lucas?”, quiso saber la conductora. “Yo viví una especie de pandemia sólo”, respondió Jey.

Con información de Clarín