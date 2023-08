“El nuevo inyectable para adelgazar está frivolizado y no es milagroso”

José Luis Franganillo es un médico clínico especialista en nutrición que está convencido de lo que dice sobre alimentación responsable. En diálogo con LA BRÚJULA 24, dio los tips para poner la salud ante todo, sabiendo las consecuencias que puede implicar para la salud una dieta alejada de los hábitos sugeridos para evitar el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas con este tipo de patologías.

“La gente come alimentos procesados casi todos los días. Son comidas que están hechas para empezar y no parar. Si desaparecen las panaderías del mundo, la sociedad quisiera pegarse un tiro, pero nada de lo que se vende ahí nos hace falta para vivir. Las mezclas de harinas, azúcar y lo procesado es lo peor que uno puede alimentar, porque genera que una persona comience a comer y no puede parar”, evaluó Franganillo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Inmediatamente, graficó que “si uno tiene brazos y panza gordas, se debe analizar lo que se está comiendo, donde hay un exceso de permitidos por sobre la alimentación real. La población confunde hambre con apetito, uno les sugiere una dieta, pero extraña esos procesados, la cual levanta la dopamina cerebral que da placer”.

“Hasta ahora se habló mucho de comer cada tres horas con mermeladas y galletitas y el 68% de la gente tiene sobrepeso y obesidad. Ya fue mal esa fórmula, se puede probar con comer un poco menos. En mi caso, como carnes con ensalada porque mi peso me permite ingerir carbohidratos”, recalcó, en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, refutó una teoría: “Aquel que dice que comió masitas en el kiosco y luego salió a correr no va a impedir la inflamación en el cuerpo porque el impacto del producto ya está hecho. Si bien después lo podés compensar con actividad física, no significa que estés comiendo bien. Hay gente flaca que se alimenta mal y no está exenta de enfermarse”.

“Sobre la gaseosa digo que no se toma como bebida de cabecera para evitar meterse esos químicos en el organismo. Más azúcar y edulcorante te lleva a buscar siempre lo dulce y esto es algo que pasa hasta con la fruta. Eso debe ser inculcado desde chico. Al que tiene sobrepeso no le beneficia comer cinco mandarinas por día, porque el cuerpo no esta preparado para recibir ese tipo de alimentación en cuanto a su metabolismo”, infirió Franganillo.

Otro de los mitos que desterró el nutricionista está ligado a “que la comida más importante sea el desayuno es solo un dicho porque la gente a esa hora no tiene hambre. A un paciente le digo que si se mira al espejo y se ve grasa de sobra, que gaste la energía que tenés, que coma algo proteico, para evitar que se levante la insulina, hormona del hambre que te lleva al picoteo permanente”.

“Un omelette con café es una buena alternativa para gastar la energía que a uno le sobra en su organismo. El 70% de la gente que tiene sobrepeso y obesidad es por exceso de comida y falta de actividad física”

“La TV está frivolizando la pastilla de Hollywood, cuando en realidad está hecha para gente con obesidad y factores de riesgo. El efecto milagroso es mentira porque el 50% de las personas en las que se estudió perdieron el 15% en 17 meses. No me parece ningún milagro para una inyección que te ponés una vez por semana y que es carísima. Esa misma droga, en un miligramo, está en 120 mil pesos”, consideró.

Sin vacilar, exclamó que “para que un médico te haga la receta debés tener un índice corporal de determinado valor. Elon Musk, Lady Gaga y Kim Kardashian la usaron, pero frivolizar el tema es una falta de respeto. El alcohol es un tóxico romantizado que cuando menos el cuerpo lo reciba, es mejor. La gente entre viernes a la noche, sábado y domingo pierde el control y se da muchos gustitos, de los que luego se arrepienten el lunes. Es una adicción”.

“Los alimentos balanceados están matando a nuestros animales, las mascotas tienen muchos cánceres, es una crueldad darles la misma bolita seca. Las barras de cereal son multiprocesados que también terminan haciendo mucho daño en el organismo”, cerró.