Qué pasa con los Martín Fierro Federal, la polémica por el caso Jaitt y el enojo de Taboada

Martín Fierro Federal

Primero, respecto de los premios más esperados a nivel federal, manifestó que “están charlando Luis Ventura y la comisión de los Martín Fierro, con la gente de La Brújula (24), porque aparentemente no se va a hacer la entrega 2022 que era en Río Gallegos”.

“Están negociando a ver si se hacen 22/23 o cómo se organizan. Se va a estirar, por ahora están en negociación. Seguramente se va a posponer unos días y vamos a ver qué decide APTRA”, argumentó la especialista.

Polémica con el caso Jaitt

“Hay mucho lío en América por el caso Natacha Jaitt. Pasa que dos programas trataron el mismo tema, el de Karina Mazzoco y el de Mariana Fabiani, y se enojó Ulises Jaitt. El tema son los abogados, de ahí y de todos los programas. Porque ellos le entregan material a uno y no a otros, por eso se enojó la familia un poco”. “Hay una suerte de interna por ver quién pasa tal o cuál material”, apuntó.

Andrea Taboada indignada con Fernanda Iglesias

“Hay una polémica por la que salió a responderme Ángel. Me dijo que supuestamente Fernanda no está acomodada, pero yo nunca dije que lo estuviera. Pero está claro que no podían convivir ellas dos. A la Taboada un día le dijeron que se terminaba su ciclo, y pasó a trabajar con Mariana Fabiani. Pero verla sentada ahí a Fernanda Iglesias no le causó ninguna gracia”.

