La columna de la Ubfal: Tinelli volvió de Miami con la mente puesta en el Bailando

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, desarrolló el acontecer de toda la farándula argentina, en su habitual columna dentro del programa “Hora Pico”.

“Marcelo Tinelli regresó desde Miami donde vio el debut de Lionel Messi y ya se metió en el armado del nuevo estudio y el comienzo del Bailando. Sería el 22 de agosto o a más tardar el 29 en la señal de América TV, con las 28 parejas. Cada pareja podrá elegir el ritmo a bailar, dentro de una serie de alternativas posibles. La idea es que el programa continúe en enero porque van a grabar lunes y martes, lo que les permitiría irse de vacaciones de miércoles a domingo. Además, estará al aire Gran Hermano en Telefé”.

“El juez que tiene a cargo la causa de la denuncia de Flor Moyano tras lo ocurrido en El Hotel de los Famosos contó que es amigo de Juan Martino, el acusado, porque le compró un cuadro. Es algo muy común en Juzgados de determinados barrios. Que lo conozca, no tiene nada que ver que no pueda analizar las pruebas. Hay evidencias de abuso y violencia psicológica. El abogado de ella comentó que la está pasando muy mal y en las redes sociales de la víctima muchas mujeres dicen que no le creen, algo desagradable”.

“La situación de L-Gante está cada vez más complicada. Todavía sigue alojado en la DDI de Melchor Romero, en una alcaidía en la que además están algunos de los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa. Ahora se aguarda la definición de la Justicia, la cual se viene demorando más de la cuenta. Pedían que el cantante continúe el proceso en libertad”.