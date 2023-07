Inauguraron el gasoducto Néstor Kirchner: “Ya no vamos a importar gas de Bolivia”

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el candidato presidencial Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof inauguraron juntos el gasoducto Néstor Kirchner este domingo.

El acto se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Salliqueló, provincia de Buenos Aires. “Ya no vamos a importar gas de Bolivia”, anunció el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló que frente a quienes “plantean que Argentina es un país sin destino”, hoy es uno de esos días que da “orgullo ser argentino” y aseguró que aunque “nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía”.

“Cuando hablamos de ahorro, ya no vamos a importar gas en barco, porque vamos a usar gas de nuestro subsuelo. Ya no vamos a importar gas de Bolivia. El norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta porque en 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte para poder empezar a pensar no solo en que el norte argentino reciba el gas de Vaca Muerta, sino que además desde el norte Argentino podamos exportar a Chile y desde Bolivia podamos exportar al sur y al centro de Brasil”, sostuvo el titular de la cartera económica.

Poco antes de las 16, Alberto Fernández y Cristina Kirchner abrieron de manera simbólica la válvula del gasoducto.

En tanto, la vicepresidenta sostuvo que la inauguración “no fue magia” y destacó que los “573 kilómetros” que abarca la obra “vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera”, en referencia a YPF.

Asimismo, aseguró que cuando los empresarios se juntan en seminarios “hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande”.

