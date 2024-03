En un homenaje imperdible, dos leyendas del espectáculo llegan al Teatro Municipal

El próximo miércoles 20 de marzo a las 21 hs, se estrena la obra “Ensayo General”, un homenaje increíble a dos leyendas del espectáculo: Niní Marshall y Tita Merello, que además abrirá un ciclo de teatro local en el Teatro Municipal de Bahía Blanca en el marco del Mes de la Mujer.

Esta obra, ideada y producida por José Valle, promete una experiencia única en el mundo del teatro local. Flavia Majluf dará vida a Niní Marshall mientras que Gaby “La voz sensual del Tango” encarnará a Tita Merello. Acompañadas por el talentoso guitarrista Quique Lorenzi, estas artistas nos deleitarán con un espectáculo cargado de tango, milongas, rancheras, valses y diálogos hilarantes.



Majluf, quien interpreta a Niní Marshall, compartió su experiencia: “La morocha me dijo: “La morocha me dijo: Vamos a hacer a la Merello y la Marshall. Yo —al mejor estilo Catita, el personaje más popular de Niní— respondí: ‘¡Lo qué!, ¡estás loca!’. Encarnar a estos personajes no es una tarea que pueda hacerse a medias. Si nos decidimos, tenemos que hacerlo bien, le aclaré”

“Tratándose de personajes tan ricos y ocurrentes no podía ponerme a improvisar los diálogos. Cada palabra de la obra fue dicha por las protagonistas reales en algún contexto; eso le da mucha más verosimilitud al libro que alterna con piezas musicales”, concluyó Gaby.

Sobre el proceso de creación de la obra, dirigida y escrita por Gaby, la cantante manifestó: “Cuando José me propuso escribir un libro que tuviera a estas dos genias como protagonistas, me entusiasmé muchísimo. A medida que avanzaba la investigación me encontré con una dificultad: no hay mucho material de Niní Marshall sin personificación. De Tita abundan entrevistas, programas de televisión, audios, imágenes… pero Niní era una incógnita



“Ensayo General” fue seleccionada entre más de 250 piezas teatrales para participar del Festival y Mundial de Tango Buenos Aires 2023. Además, tanto la obra como las protagonistas y la dirección fueron nominadas a los Premios “Hugo Federales” al Teatro Musical, sede Bahía Blanca.

Las entradas tienen un valor general de $4000 y ya están a la venta en boletería del Teatro Municipal con 25% de descuento a jubilados y estudiantes de carreras artísticas. También pueden adquirirse por Entrada Uno.