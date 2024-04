“Algunos productos bajaron en Bahía y otros llevan dos meses sin aumento”

Javier Bancora, referente de los supermercadistas y titular de La Banderita, en diálogo con La Brújula 24 confió que es una tendencia la deflación respecto del precio de los productos de la canasta básica luego de varios meses de subas de precios de empresas alimenticias. El comerciante admitió que hay productos que llevan varias semanas con valores estables y otros que podrían encarecerse los próximos días, en un contexto recesivo que preocupa.

“Algunas familias de productos han bajado sus precios y, otras, llevan dos meses sin aumentos. Pero algunos han avisado que la semana que viene van a tener un aumento”, explicó el comerciante.

“En el rubro vinos de la línea Peñaflor, que concentra a muchas bodegas, casi todas han tenido baja de precios. También la línea de arroz Ala y otros productos con arroz como materia prima. Otro grupo arrocero, Dos Hermanos, también ha bajado de precios. Hay mucha oferta. Quizás compramos con una lista sin descuento el mes pasado y hoy estamos comprando con la misma lista, pero con descuento”, explicó.

Molinos Río de la Plata, que aglutina a una amplia gama de productos alimenticios, también redujo los valores de lista, acotó Bancora.

“Entre los que no aumentaron están las dos principales cerveceras. Coca Cola lleva dos meses sin aumento pero me adelantaron de una suba de entre un 5 y un 7%. Todo lo que tiene que ver con lácteos también aumento, pero puede tener con un tema estacional porque es la época que más escasez de leche cruda hay. Hay una recesión de ventas. Los precios se están acomodando porque en diciembre y enero hubo aumentos desmesurados que, calculo, es lo que le permite a las fábricas poder retrotraer los precios. Hay que ver cómo repercute en los precios en las fábricas cuando se ajusten las tarifas de los servicios de luz y gas. Desde algunas empresas me dicen que esperan llegar, según proyecciones que han hecho, a una inflación del 2%” en los próximos meses, amplió.