“Creo que estamos haciendo un buen torneo”, dijo el arquero de Sansinena

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

El arquero de Sansinena, Iván Chaves, fue la gran figura del empate ante Villa Mitre en El Fortín atajando un penal en el segundo tiempo a Martín Peralta.

“Fue un partido muy duro, Villa Mitre maneja una gran intensidad y saben jugar bien en su cancha. Al conocer las condiciones se nos hizo difícil entrar en ritmo rápidamente. No tuvimos el volumen de juego que veníamos manejando así que lo suplimos con mucho esfuerzo y entrega. Es un gran punto pensando que es nuestro tercer partido consecutivo sin recibir goles y habiendo jugado en una de las canchas más difíciles de la categoría”, sostuvo el golero en LA BRÚJULA 24.

En cuanto a la polémica de la noche, la jugada del penal y si fue o no fue bien cobrado, sostuvo que “la jugada del penal a primera vista me da la sensación de que la baja con el pecho, por la posición no la vi bien. Quizás en la repetición se nota más claro. Si a veces erramos nosotros dentro de la cancha los árbitros no están exentos, puede pasar. Si no tenía que terminar en gol por lo menos se dio que lo haya atajado”.

Sobre su atajada y si tenía estudiado o no a los rivales, reveló que “a Peralta específicamente no lo tenía estudiado, pero si uno antes de los partidos ve a todos los rivales en sus formas y sus decisiones. Tuve una mano del cuerpo técnico y mis compañeros que lo conocían más que yo. Ahí se nota la importancia de estar en lo pequeños detalles”.

“Atajar penales no es una de mis virtudes pero últimamente traté de trabajarlo y darle más importancia”, agregó.

“Obviamente que suma confianza, ayuda mucho mentalmente pero le doy más importancia al haber mantenido el arco en cero, en gran parte es gracias a la línea defensiva que están jugando como unos leones”, agregó Chaves.

Por último, sobre el gran presente de Sansinena en el Federal A, dijo que “creo que estamos haciendo un buen torneo, día a día le vamos sumando cosas nuevas a nuestro juego. Empezamos a crecer de atrás hacia adelante y tenemos una identidad marcada, eso es lo que me sorprende al habernos conocido todos en esta pretemporada. Estoy contento porque todo el plantel tira para el mismo lado y eso nos ayuda mucho desde afuera hacia adentro de la cancha”.