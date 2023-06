“Que Belgrano nos sirva de guía para estos momentos tan difíciles del país”

El acto oficial por el Día de la Bandera tuvo lugar esta mañana este martes en la esquina de avenida Parchappe y Falucho, donde se encuentra el monumento que homenajea la figura de Manuel Belgrano.

Quien tomó la palabra fue el propio intendente Héctor Gay, quien pronunció el discurso alusivo al 20 de junio.

Su discurso completo

“Estaba recordando mientras escuchaba las acertadas palabras de quienes me precedieron que hace cuatro meses, cuando celebramos el aniversario del nacimiento del General San Martín en el Parque de Mayo hacía referencia al hecho de que salvo el caso de este último, solo nos reunimos para conmemorar la muerte de un prócer y queda en el olvido el nacimiento. Cuando pregunté en aquel discurso cuándo era el natalicio de Belgrano no obtuve respuesta y, en mi caso, tuve que recurrir a los libros. Además, en su caso hay otro hecho que de algún modo minimiza su inconmensurable obra. En los textos educativos figura como creador de la bandera, pero reducir a Belgrano a ese hecho es bastante injusto, porque cuando uno repasa lo que hizo no es de lo más significativo. Está bueno repasar los pliegues de la historia, tenemos en él a alguien excepcional desde todo punto de vista, un historiador lo describió como uno de los pocos imprescindibles en todo el proceso de la Independencia argentina. Fue abogado, periodista, militar, dirigente muy vinculado al comercio, logrando un rasgo polifacético, dejando innumerables legados, viviendo apenas 50 años. La bandera es el símbolo que nos representa, nos enorgullece cuando estamos adentro o afuera del país y la vemos flamear, sin dudas es la más linda de todas. Que nos sirva en estos momentos difíciles, de contexto complicado para el país como guía, un faro. Todos los que tenemos deberes públicos o privados, sean roles protagónicos en la ciudadanía que tomemos como hombre de cabecera y ejemplo de valores, virtudes y de contracción a la Patria, la figura de Manuel Belgrano “