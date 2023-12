“Le deseo el mayor de los éxitos a Federico porque la ciudad lo merece”

En sus minutos finales como intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay habló esta mañana en exclusiva con LA BRÚJULA 24, donde repasó lo que fueron sus ocho años como jefe comunal, antes de lo que será el acto de traspaso de mando para que asuma el electo Federico Susbielles.

“Estoy en el despacho, firmando los últimos expedientes porque es un día de tarea casi normal, junto a Juan Esandi y Diego Riva. Federico llegará a las 9:30 para firmar el acta de traspaso y a las 10 será el acto. Esandi fue el único secretario que estuvo ocho años en la misma posición”, sostuvo Gay, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, describió que “tengo las mejores sensaciones, el mío fue un caso muy particular porque hace algo más de un año dije que no iba a continuar. Preparé esta etapa de la vida con suficiente tiempo y estoy absolutamente convencido de las alternancias, que ocho años en un puesto tan desgastante es suficiente. No soy de los que piensa en eternizarse en el poder, atornillándose en un municipio. La alternancia es positiva, estoy tranquilo, en un momento difícil del país y que tendrá su correlato en el municipio”.

“A diferencia de cómo recibimos la comuna, haremos un acto institucional que no se da desde hace 20 años. Un intendente le va a entregar a otro el mando. Hicimos una buena transición, con reuniones desde 48 horas después de las elecciones. Nos juntamos semanalmente, habrá un cambio de impronta, con cambios en la organización. La idea de ambos es que el acto de hoy sea corto y austero”, añadió, en otro segmento de la entrevista radial.

En relación a sus sensaciones “Estoy satisfecho y tranquilo. En mayo de 2013 dejé el periodismo para involucrarme en la política. La decisión la tomé porque me la ofrecieron, desde un micrófono pedía que la sociedad participe, que la política no era solo para aquellos que venían desempeñándose desde siempre. Fuimos muchos los que nos hemos ido sumando y está muy bien esa renovación, en tiempos en los que se habla tanto de casta”.

“En lo personal, fue una de las decisiones más fuertes de mi vida porque creí que me iba a jubilar siendo periodista. Lo mío es un retiro de la política, nunca digas nunca, pero me tomaré un descanso. Tengo nietos, una familia consolidada lejos de Bahía Blanca y esa es una de las razones por las que quiero poner una pausa. Me siento muy bien desde todo el punto de vista, pero el almanaque corre y por el trabajo que había que hacer en la ciudad, a los chicos los vi muy poco. En el corto plazo vamos a tratar de reivindicar ese entorno íntimo”, consideró.

En el tramo final, Gay sentenció: “Quedaron muchas cosas pendientes como intendente, mucho depende de la macroeconomía, de una política nacional, más allá de lo que pueda hacerse desde un municipio. En su momento nos encontramos con mucho desorden, pero desde la institucionalidad logramos recuperar el funcionamiento de un municipio y el HCD. Eso se va a continuar porque sé del pensamiento de Federico y en lo personal sé que el balance fue positivo”.

“Le agradezco a los bahienses el respaldo y la colaboración, me tocó ganar todas las elecciones a las que me presenté. Tengo 65 años y una de mis mayores satisfacciones en 2015 es que la gente votó al periodista que escuchó durante muchos años más que el político y en 2019 nos tocó renovar con más del 50% de los votos”.

“Eso me hace sentir orgulloso y agradecido, Bahía Blanca está a punto de cumplir 200 años y en ese lapso solo tres intendentes completaron 8 años o más de mandato: Cabirón, Linares y yo. Ahora empieza otra etapa y deseo el mejor de los éxitos a la nueva gestión porque la ciudad lo merece”, explicó el saliente intendente.

Por último, resumió: “Quiero llevar tranquilidad a los trabajadores municipales porque hay dinero para pagar sueldos y aguinaldos en los tiempos previstos. Son muchas las comunas que no pueden hacer frente a esas obligaciones”.