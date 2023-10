Gay de cara al balotaje: “No me convence ninguna de las dos propuestas”

El intendente Héctor Gay conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, luego de lo que fue su discurso en el marco del acto por los 40 años de la democracia y salió al cruce de las interpretaciones que se tejieron en torno a su frase sobre “los antidemocráticos se disfrazan de partidos políticos y sacan el 25% de los votos”, lo que muchos consideraron una crítica a Javier Milei antes del balotaje. Y se mostró lejos del pensamiento del libertario como de Sergio Massa.

“Son dos cosas distintas, no hay que quedarse con el título, sino ir a todo el texto del discurso. Hablé de una situación global que recorre Latinoamérica y parte de Europa, respecto de la insatisfacción que produce la democracia y donde Argentina está incluida y que se traduce en cuestiones electorales”, señaló Gay, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y lo argumentó que “los partidos neonazis sacaron el 23% en las elecciones regionales de Alemania, donde espacios antidemocráticos, en España, Francia y en menor medida Italia sacaron entre el 18 y 23%”.

“Ese espíritu de insatisfacción que recorre las democracias de América Latina y que se traduce en un documento universitario conocido hace 15 días, donde un porcentaje de la gente dice que no le interesaría salir del sistema democrático si otro le garantiza una mejor calidad de vida”, añadió, en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, el jefe comunal insistió en que “esto no tiene nada que ver con una postura respecto de Milei, Massa y el balotaje. Es que 40 años después de consolidada la democracia, hay un sector importante de la sociedad que se siente insatisfecha. Y aquellas palabras enfáticas de Raúl Alfonsín en 1983 cuando hablaba de que con la democracia se cura, se educa y se come no han sido correspondidas”.

“Eso no es culpa de la democracia, sino de sucesivos gobiernos que no dieron respuestas deseadas, lo que se traduce con la insatisfacción que está ocurriendo. Esto lo podemos trasladar a Colombia, Perú y en el último tiempo a Chile, lo que enciende ciertas alarmas a futuro”, refirió, al argumentar lo que ocurre a nivel regional.

No obstante, lamentó que “estas elecciones deben ser las que menos euforia y expectativa ha generado en estos 40 años, quizás comparable con la de 2003, tras la explosión de la convertibilidad y el ‘que se vayan todos’. Argentina tiene procesos cíclicos y cada proceso electoral, de cambio, generó euforia en aras de pensar que vienen tiempos mejores y hoy no veo la euforia ni tras las PASO ni tras las generales”.

“Hay un clima de mucho escepticismo y preocupación porque cualquier número del país es negativo, tampoco la gente, más allá de lo que votó, tiene expectativas de cambio. No hay alegría en la sociedad después de una elección tan significativa. La situación es muy extrema, donde seguiremos jodidos y la premisa es que sea lo más breve posible, con expectativas de enderezar el barco. Hoy, la gente no está viendo esto, más allá de cualquier candidato por la situación de fondo”, expuso Gay, promediando la nota.

Luego, se le consultó respecto a lo que ocurrirá en menos de tres semanas, cuando los argentinos vuelvan a ir a las urnas: “No tengo definido a quién votaré, no me convence ninguna de las dos propuestas, como demócrata tendré que tomar una decisión y no la voy a comunicar. No hay dirigentes del PRO a nivel local que hayan tomado postura, es una cuestión individual. Ningún dirigente tiene comprado los votos, nadie puede decir que va a tener a todas las ovejitas siguiéndolo. La primera impresión que tengo es que ninguno de los dos proyectos representan la solución para la Argentina”.

“Macri y Bullrich hacen campaña por Milei a título individual, el partido no se pronunció. Quizás surja un nuevo Juntos por el Cambio, el radicalismo fue por un lado y el PRO por otro, seguramente haya un reacomodamiento que no sea significativo para Argentina”, advirtió el alcalde bahiense.

“Circunstancias distintas”

Y no se animó a vaticinar qué hubiese pasado si iba por un tercer período: “Es contrafáctico decir que si me presentaba yo ganaba. Se dieron muchas circunstancias que no necesariamente pasan por los candidatos, hace un año había dicho que no iba a competir y cumplí la palabra, jamás pensé en dar marcha atrás”.

“Cuando contás el número de votos hay cosas paradójicas, Susbielles sacó menos votos ahora que en 2019 y sin embargo ganó. Pasar del bipartidismo a tres candidatos cambia la ecuación. Sumando Moirano con Liberman da más de 50% de los votos, que es lo que saqué en 2019, más de 100 mil. Eran circunstancias distintas”, sintetizó.

Asimismo, exclamó: “Una de las banderas cuando uno asumió era la institucionalidad, hace 20 años que un intendente no entrega el mando, el último fue Linares a Lopes, a mi me lo entregó el empleado más antiguo. El compromiso asumido con Federico Susbielles es que el traspaso sea como corresponde, ordenado y democrático”.

Su futuro, lejos de la política

“La política creo que es una etapa superada para mi, he venido modelando este nuevo período, más allá de que tengo algún ofrecimiento laboral en lo privado y que posiblemente acepte, siempre y cuando no me complique en el tema de los horarios. Está fuera del periodismo y lo partidario. Habrá más tiempo para la familia, dos de mis nietos nacieron muy lejos y en pandemia, por allí pasa la prioridad”, finalizó Gay.