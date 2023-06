Da Silva furioso: “Nunca imaginé que anularían la acusación, esto es una triquiñuela”

El Dr. Gabriel González Da Silva, fiscal del juicio contra el fiscal Alejandro Salvador Cantaro, se mostró indignado y sorprendido por la decisión del Tribunal Oral Federal de absolver al acusado y dijo que el fundamento del cuerpo de anular la acusación es absurdo.

“La gente está sorprendida como yo, azorado por lo que sucedió, era algo que no barajaba como resultado de este juicio. Nunca imaginé que fueran a declarar la nulidad de la acusación, primera vez en la vida que me pasa”, afirmó en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Los jueces Ernesto Sebastián, Simón Bracco y Alejandro Silva aseguraron que el fiscal Da Silva “de manera intempestiva modificó los hechos objeto del juicio al calificar la conducta reprochada a Cantaro como constitutiva de una participación necesaria en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización agravada por su condición de funcionario público”.

“Con las pruebas que tenía de la etapa de instrucción y la mucha prueba que fue apareciendo durante el juicio, surgió que Cantaro no solo dio una mano a su sobrino, sino que surgió que, a mi entender, participaba de la organización delictiva. Al momento de acusar no me quedaba de otra (que agravar la acusación), no fue que quise ir por más o tratar de causarle daño, no me quedó otra que acusarlo de participar, porque descubrí que los venía ayudando desde antes, durante y después a que fuera imputado”, agregó Da Silva.

El fiscal dijo que va a esperar los fundamentos de la sentencia para enterarse de las razones de los jueces, pero que tiene “una decepción absoluta” y que el juicio, por no ser con jurado “se presta para este tipo de triquiñuelas”.

“Desde ya voy a recurrir a casación, voy a esperar los argumentos para ver los fundamentos, pero sean cuales fueren sé que no es así. Si bien yo cambié la calificación porque era lo que surgía de la prueba, ellos también la podrían haber hecho”, dijo Da Silva.