“No me invitaron a la Plaza, pero yo no me siento aislado”

El presidente Alberto Fernández se pronunció antes del acto que encabezará la vicepresidenta Cristina Kirchner en Plaza de Mayo y afirmó que, aunque no fue invitado, no se siente aislado.

“No me invitaron a la Plaza, pero no me siento aislado”, expresó el Presidente mientras se dirigía hacia el Tedeum en la Catedral Metropolitana. Previamente, compartió un desayuno con sus ministros en la Casa Rosada. También mencionó que no estará en Buenos Aires, ya que estará con su familia en Chapadmalal.

A pesar de su ausencia, el Presidente hizo hincapié en la importancia de la unidad de la militancia y destacó que todos deberían estar en la plaza recordando a Néstor Kirchner, ya que él los une. “Celebro especialmente este 25 de mayo, es un día especial porque hace 20 años entramos con Néstor a esta Casa de Gobierno. Me emociona este momento y el recuerdo”, agregó.

En cuanto a su falta de invitación al acto, afirmó: “No busquemos un título para que nos peleemos, hoy es un día que nos une”.

Aunque el presidente no asistirá, gran parte de su Gabinete estará presente en Plaza de Mayo, incluidos sus funcionarios más cercanos, a la espera de definiciones electorales por parte de la vicepresidenta. Entre los confirmados se encuentran el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien anunciará su precandidatura a la presidencia el próximo lunes, y los ministros Aníbal Fernández (Seguridad), Matías Lammens (Deportes y Turismo), Martín Soria (Justicia), Santiago Maggiotti (Hábitat y Desarrollo Territorial), Juan Cabandié (Ambiente), Tristán Bauer (Cultura) y Jorge Taiana (Defensa).

El ministro de Economía, Sergio Massa, también acompañó al presidente y confirmó su presencia en el acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. Además, tiene previsto viajar a Paraguay posteriormente por asuntos relacionados con la represa binacional de Yacyretá.

Por otro lado, señala TN.com, el itinerario del Presidente incluye un viaje a Yacuiba, Bolivia, el próximo jueves, donde inaugurará junto al presidente boliviano, Luis Arce, una obra de conexión eléctrica entre ambos países.