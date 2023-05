El economista de La Brújula 24 explicó qué cambios rigen para el pago con tarjetas de crédito

El ministro de Economía Sergio Massa anunció hoy un incremento del 30% en los montos de compras en cuotas con tarjetas de créditos y del 25% para las operaciones de pago en una sola cuota. También aumentarán un 25% los márgenes de adelanto en cuenta corriente a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Además, quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo. Estas disposiciones significarán un aumento del crédito disponible para las familias y para las empresas. En el caso de las familias, el beneficio pasará por tener un mayor acceso al crédito en sus tarjetas de crédito, según informó Télam.

Mauro Trellini, columnista de La Brújula 24 en “Bahía Hoy”, se refirió a uno de los lineamientos centrales de la presentación del titular del Palacio de Hacienda. “Con el aumento del límite de los gastos con la tarjeta de crédito se trata de alentar el consumo no por un subsidio o ayuda sino por generar más poder de endeudamiento. La tarjeta de crédito es un instrumento muy útil porque, cuanto menos te financiás, así pagués en una cuota, desde el momento que comprás hasta fin de mes”, expresó en “Nunca es tarde”.

“La tarjeta de crédito lo que te permite es no tener la necesidad de contar con el efectivo, obviamente dentro del límite que te autoriza el banco emisor”, agregó el profesional y diferenció que “antes, la gente no usaba la tarjeta de crédito porque consideraba que era un problema”. “Hoy, la tarjeta de crédito es un medio de pago electrónico seguro y fácil, incluso articulado con un montón de billeteres electrónicas. Hoy es común que un chico de 30 años de edad o menos no cuente con efectivo”, concluyó.

Otros anuncios del titular del Palacio de Hacienda

Een otro orden Massa presentó una nueva línea de financiamiento por un monto total de US$130 millones que serán destinados a mejorar la productividad de pequeñas y medianas y ayudar a la transición de las pymes argentinas hacia la industria 4.0. Los fondos con los que se financiarán la nueva línea serán aportados por organismos multilaterales: US$80 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Van a entrar a Argentina US$130 millones de dólares del BID y del Banco Centroamericano para acompañar a las pymes en el camino del desarrollo, y también nos va a permitir fortalecer de alguna manera nuestras reservas”, dijo Massa. “También tenemos proyectado de mayo a agosto un cronograma de uso de yuanes por el equivalente a US$5.000 millones para de alguna manera compensar esa falta de divisas, con dólares, yuanes y planificación económica”, añadió.