Mujer denuncia que abrieron su camioneta para robarle en un estacionamiento

Una modalidad delictiva en ascenso en toda la ciudad es el robo en los estacionamientos de distintos supermercados. Una nueva víctima es Marisol, quien en diálogo con LA BRÚJULA 24 relató lo sucedido días atrás, generándole no solo un perjuicio económico, sino también la impotencia de no encontrar respuestas y, menos aún, soluciones.

“El sábado a la mañana fuimos a hacer las compras y nos bajamos del vehículo por espacio de 20 minutos. Estábamos esperando un presupuesto en el Hipertehuelche y cuando fuimos a pagar nos dimos cuenta que no teníamos la billetera”, enfatizó, en su charla con el programa “Bahía Hoy”.

Luego, continuó con la crónica de lo sucedido: “El nene fue a la camioneta y notó que estaba abierta. Fui rápidamente y vi que estaba bloqueada, no estaban ni el teléfono de mi pareja, ni las tarjetas de él ni las mías, al igual que documentación personal”.

“Me puse a buscar ayuda y desde el local me dijeron que no había seguridad los fines de semana, que solo me podían llamar a una persona de mantenimiento. Les pedí por un policía y me llamó la atención porque sábado y domingo son los días de mayor cantidad de afluencia de clientes”, añadió, en otro segmento de la entrevista radial.

Y agregó: “Al llevarse el documento de mi pareja usaron la tarjeta de crédito de él en un comercio, donde no deberían haberla pasado porque no coincide con el rostro que está en el DNI. Han hecho compras de electrodomésticos por Mercado Pago”.

“Perdí cerca de 200 mil pesos en compras que se hicieron con débito. El banco no nos asegura que nos devuelvan el dinero. Llamé al 911 y solo un policía se acercó y nos dio una mano en lo que pudo. Hay cámaras y recién ahora se inició una investigación, hay que rogar que funcionen las que apuntaban a la camioneta”, finalizó Marisol.