Murió el joven argentino atacado a machetazos en una playa mexicana

Murió Benjamín Gamond, uno de los cordobeses atacados con un machete en Oaxaca, en la costa oeste de México el pasado sábado.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, informaron.

Ayer fue trasladado a la capital de ese país a bordo de un avión sanitario, “con lo necesario” para movilizarlo. El joven de 23 años estaba en coma inducido, con un cuadro neurológico “preocupante”.

Fuente: La Nación