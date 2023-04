Larreta: “Quisiera que a Bahía la siga gobernando alguien del equipo de Gay”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que espera que su espacio consolide un solo candidato a intendente en todos los municipios y que en el caso de Bahía Blanca, espera que sea alguien del equipo de Héctor Gay.

“Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para defender a los intendentes del PRO, de nuestro espacio, y para ayudar a que sigan gobernando, no tanto por lo partidario, sino porque lo vienen haciendo muy bien. O sea, el trabajo de Héctor Gay en la ciudad de Bahía Blanca es muy bueno. Con lo cual yo quisiera por el bien de los bahienses que siga gobernado alguien del equipo de Héctor”, dijo en una conferencia de prensa que fue parte de su visita a la ciudad este sábado y en la que estuvo acompañado al candidato a Gobernador Diego Santilli y el intendente Héctor Gay.

Foto: Pablo Noir / LB24

Larreta detalló que “una manera de fortalecer a nuestros intendentes, es que haya en el caso de los intendentes del PRO o de todo nuestro espacio, un solo candidato a intendente que todos apoyemos. Creo que esa es la mejor manera de fortalecerlos. Acompañando en realidad a lo importante acá que es la gestión que vienen haciendo”.

Por otro lado, el precandidato aseguró que si resulta electo presidente promoverá que la forma de votación general en el país sea la boleta única y reiteró que en la CABA lo que hizo fue “cumplir con la ley”.

“Yo me comprometo a que si la gente me elige como presidente, sea la boleta única la manera de votar en toda la Argentina”, dijo.

“Vamos a acabar con la inflación”

Sobre el más reciente dato de inflación que reportó el Indec, Larreta señaló que le pareció “tremendo” y dijo que no cree que exista una sola medida para bajar la inflación.

Foto: Pablo Noir / LB24

“Yo no creo en eso de simplificar el problema. Vamos a bajar la inflación, muchos países lo han hecho, ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Ahora, no es con una medida, no es con la primera medida para que pongan en el zócalo de la televisión. Hablemos en serio, hablémosle a la gente en serio. Bajar la inflación es difícil, requiere soluciones difíciles y complejas. Donde hay que hacer muchísimas medidas”, señaló.

Luego detalló que “no vamos a seguir gastando más que lo que tenemos. No vamos a seguir dándole a la maquinita con la que llevamos hace 70 años en la Argentina. No vamos a seguir dándole la maquinita de la infelicidad para emitir dinero, lo cual genera inflación siempre. Vamos a aumentar nuestras exportaciones (…) y eso significa reducir la volatilidad infinita del tipo de cambio en la Argentina”.

Prometió eliminar los intermediarios de los planes sociales

Larreta también tocó el tema de los planes sociales y dijo que “para que la gente que hoy recibe un plan, tenga un trabajo formal, la única solución es que la Argentina crezca. Que la Argentina se desarrolle, que la Argentina produzca más, que exporte más, y eso no es una solución mágica”.

Foto: Pablo Noir / LB24

“Lo que sí vamos a hacer el primer día es sacar a los intermediarios. Sacar a las organizaciones sociales que hoy reparten los planes y usan ese poder para extorsionar a la gente que vaya a las marchas. Con eso se va a diluir mucho el poder de movilización. Porque manifestaciones hay en todo el mundo, lo estamos viendo en Francia, ahora, y en todos lados, lo que no hay es con la frecuencia que hay en la Argentina”, afirmó.

Por otra parte, recalcó que “los planes tienen condiciones. Y hay que hacerlas cumplir. Por ejemplo, casi todos tienen la condición de que los chicos vayan a la escuela. ¿Sabés cómo se cumple eso hoy? Acá en Bahía Blanca o en todo el país, o en casi todo el país, presentando un certificado de alumno regular en marzo, ya con eso están cubiertos, y después el chico va a la escuela o no. Bueno, hace dos años en la ciudad de Buenos Aires lo cambiamos eso. Y seguimos el presentismo día por día”.

Trabajo con Moirano y Gay

Sobre los apoyos políticos que espera en Bahía Blanca, Larreta señaló trabaja “con Héctor y con Nidia hace muchos años, estamos estudiando juntos qué hacer con el puerto de Bahía Blanca, que es algo que lo tienen que manejar los bahienses, estamos trabajando juntos para ver qué se necesita en Bahía de la nación para poder impulsar las plantas del licuado del gas para poder exportarlo al mundo. No es un tema solamente de del apoyo político, es mucho más que eso la relación que tenemos”.

“Tenemos una coincidencia del país que queremos. Queremos un país más federal, desarrollado, donde cada zona del país pueda desarrollarse, donde se pueda desarrollar el equipo de acá de Bahía Blanca, es eso lo que nos une. Es mucho más fuerte que el apoyo político que seguramente también está, pero el apoyo político tiene que ser consecuencia de coincidir en una visión de país. Y en eso estamos trabajando juntos hace muchos años con Héctor, con Nidia, con todo el equipo de acá de Bahía Blanca”, afirmó.