Un neurólogo explica si las emisiones de auriculares y teléfonos son peligrosas

Estamos rodeados de aparatos que emiten radiaciones: celulares, televisores, auriculares inalámbricos, etc. ¿Qué riesgo representan para nuestra salud esas emisiones? El neurólogo y columnista de La Brújula 24, Ramiro Linares, respondió esta pregunta y ofreció recomendaciones.

El experto explicó que “estamos expuestos a lo que se denomina radiaciones no ionizantes, es decir, los rayos de misión radial, que no contienen partículas atómicas, son diferentes, por ejemplo, a la radiación de una bomba atómica”.

Linares detalló que se sabe que en investigaciones con animales se ha mostrado que esta radiación es capaz de producir problemas de salud, pero que al trasladar los estudios a los humanos no hay resultados relevante.

“Estamos rodeados de estas emisiones. Ahora, esto ha sido estudiado prácticamente desde que existe. Y no se detecta un aumento que sea significativo, que sea relevante de la incidencia de cáncer en particular, hablando de cáncer cerebral, que fue el más estudiado”, explicó y agregó que los estudios apuntan solo a una posibilidad de daño, no a uno seguro.

Linares comentó que con el pasar del tiempo se ha reducido la exposición, por ejemplo la tendencia a que se use cada vez menos el teléfono para hablar por teléfono o los cambios en la elaboración de los celulares. Agregó que se han realizado múltiples investigaciones, incluyendo metaanálisis, es decir, un relevamiento de investigaciones sobre el tema y no hay indicios de que sea dañino.

El neurólogo hizo algunas recomendaciones que considera importantes para reducir el tiempo exposición, como usar los auriculares inalámbricos, “porque el auricular con cable termina captando señales radiales, ondas que vienen de otros lados alrededor nuestro” y que si se quiere ser muy estricto, los use luego de atender una llamada y que si uno lo usa para escuchar música, no hay problema.

“Hay algunas cosas para tener en cuenta, como no tener pegado al cuerpo de uno un aparato que está emitiendo y recibiendo radiación. Evitar tenerlo en el bolsillo, en nuestra ingle, pegado al cuerpo permanentemente”, dijo.

Por otro lado, señaló que “cuando estamos en el auto las ondas radiales les cuesta un poco más entrar, y necesita mayor potencia. El celular necesita esforzarse más para captar esa potencia, y por lo tanto al hablar por teléfono dentro del auto es peor que hablar afuera”.

Linares también detalló que los cambios tecnológicos se producen con tanta rapidez que ni da tiempo de medir su impacto: “Eso lleva a que sea muy difícil de medir y de poder echarle la culpa a algo como, por ejemplo, ocurrió por suerte con el cigarrillo, que fue fácil en cierta manera, porque fue alevoso, entonces ahí se pudo medir bien que era perjudicial”.

Reiteró que los estudios que se han hecho hasta ahora en ninguno se ha encontrado que el uso corriente de celulares u otros aparatos que emitan sea dañino: “Se califica todo como posiblemente perjudicial, ni siquiera probablemente perjudicial, sino como posible. Existe la posibilidad que esto pueda ser perjudicial pero hasta ahora no se demuestra que lo sea”.