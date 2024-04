Semana clave para los equipos argentinos en la Libertadores y Sudamericana

Mientras se termina de definir la Copa de la Liga Profesional, los once equipos que se encuentran disputando torneos internacionales arranca una semana clave pensando en la clasificación a la próxima ronda. River, San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central y Talleres buscan seguir en carrera en la Copa Libertadores, mientras que Boca, Racing, Lanús, Defensa y Justicia, Argentinos y Belgrano harán lo propio en la Copa Sudamericana.

River tranquilo y San Lorenzo complicado en la Libertadores

De los equipos argentinos en la Copa Libertadores, River es el que mejores resultados obtuvo. Con sus triunfos por 2-0 sobre Deportivo Táchira en Venezuela y por el mismo resultado ante Nacional de Uruguay en el Monumental, el Millonario lidera el Grupo H con seis puntos y le saca tres al Bolso y a Libertad de Paraguay, equipo al que visitará el miércoles.

La contracara del equipo de Martín Demichelis es San Lorenzo. El Ciclón arrancó jugando un gran partido ante Palmeiras pero lo igualó 1-1 en el Nuevo Gasómetro y luego cayó por 2-0 ante Independiente del Valle en Ecuador, en lo que decretó el fin del ciclo de Rubén Darío Insua como director técnico. Con apenas un puntos, este martes visitarán a Liverpool (1) en Uruguay en el primer partido de Leandro Romagnoli desde que lo confirmaron como el sucesor del Gallego (dirigió ante Central Córdoba como interino). Los brasileños y los ecuatorianos lideran con cuatro unidades.

Otro de los líderes, pero en el Grupo B, es Talleres de Córdoba, que debutó con un triunfazo ante San Pablo (3 puntos) por 2-1 en el Estadio Mario Alberto Kempes y luego igualó 2-2 con Barcelona de Guayaquil (2) en Ecuador. Ahora le tocará visitar a Cobreloa (1) en Chile en búsqueda de mantener el primer puesto. Por otro lado, Estudiantes también suma cuatro puntos en el Grupo C pero comparte la punta con Huachipato, rival con el que igualó 1-1 en Chile en el estreno. Luego, el Pincha remontó el resultado y superó 2-1 a The Strongest (3) de Bolivia en La Plata y este martes recibirá a Gremio (0) en UNO.

Por último, Rosario Central inició su participación venciendo 1-0 a Peñarol (3) en Arroyito, pero luego cayó por 2-1 ante Atlético Mineiro (6). El Canalla, que suma tres puntos, visitará este martes a Caracas (0) en Venezuela para seguir en la pelea por un lugar en octavos.

Racing, bien posicionado y Boca ante un duelo clave en la Sudamericana

La gran diferencia en los grupos de la Copa Sudamericana es que los primeros clasifican a octavos de final pero los segundos jugarán una instancia más, los 16vos, contra los ocho terceros de la Copa Libertadores. Ante este escenario, Boca tendrá un duelo trasendental. El Xeneize, que viene de una gran alegría al imponerse en el Superclásico ante River por la Copa de la Liga, empató 0-0 en el debut ante Nacional Potosí en Bolivia y luego ganó por la mínima ante Sportivo Trinidense en La Bombonera, con cuatro puntos, ahora irá a Brasil para medirse con Fortaleza, que lidera el Grupo D al haber ganado sus dos presentaciones.

Por su parte, Racing es el equipo argentino que mejor parado quedó tras las dos primeras jornadas. La Academia le ganó 2-0 a Sportivo Luqueño en Paraguay y goleó 3-0 a Bragantino de Brasil en el Cilindro. El miércoles, La Academia visitará a Coquimbo Unido en Chile en búsqueda de empezar a sellar su clasificación a octavos de final y saltear una instancia.

Defensa y Justicia, que debutó con un triunfo en Perú con Universidad César Vallejo, no pasó del empate en Florencio Varela ante Always Ready y comparte la punta del Grupo A con los bolivianos con cuatro unidades. El Halcón visitará el jueves a Independiente Medellín, que los sigue con tres puntos, en Colobmia. Belgrano, que integran el Grupo C, está invicto con dos empates pero es segundo junto a Inter de Porto Alegre, con quien igualó 0-0 en la primera fecha, por detrás de Delfin (4), equipo con el que terminó 1-1 en Ecuador. Este miércoles, el Pirata visitará a Real Tomayapo (1) en Bolivia.

El Grupo F tiene como protagonista a Argentinos Juniors, que debutó con un buen triunfo ante Nacional en Paraguay por 3-2 pero recibió una dura goleada en contra por parte de Racing de Montevideo en La Paternal. El Bicho, que tiene tres puntos, va tercero por detrás de Corinthians, a quien recibirá este martes, y los uruguayos, ambos con cuatro puntos. Los paraguayos van últimos con cero. Por último, Lanús comenzó con un empate en Brasil con Cuiabá y derrotó 2-1 a Deportivo Garcilaso. Junto a los brasileños, lidera el Grupo G con cuatro puntos y el jueves visitará en Venezuela a Metropolitanos, el colista sin unidades.

Fuente: TyC Sports