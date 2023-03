Jorge Messi se enojó por “falsedades” que se dicen sobre el futuro de Lionel

Luego de la prematura eliminación del Paris Saint Germain en octavos de final de la Champions League a manos del Bayern Munich el argentino Lionel Messi quedó en el centro de la escena. Su futuro pasó a ser una verdadera incógnita y distintas versiones comenzaron a salir a la luz.

Ante este escenario, fue el propio padre y representante del capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 el indicado de marcar una postura. Jorge Messi utilizó sus redes sociales para lanzar una advertencia y dejar en claro el malestar que reina dentro del entorno de la Pulga ante estas informaciones.

“¡Peligro, Fakes News!”, comenzó su relato el empresario en una historia de Instagram. El papá del deportista citó tres noticias que tienen al ex Barcelona como principal protagonista. La primera tiene que ver con las negociaciones que se están llevando adelante con el PSG para extender por, al menos una temporada más, su contrato, el cual finaliza el 30 de junio de este mes. Jorge remarcó que es falso que una de las cuestiones que esté dilatando un acuerdo sea que los dirigentes del club de la capital francesa no estén de acuerdo a las exigencias del argentino.

El segundo ítem fue para desterrar que Lionel Messi y su séquito hayan entablado negociaciones con Al-Hilal y que hayan solicitado ganar la impactante suma de 600 millones de euros, aproximadamente el triple de lo que percibe Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita.

El papá del deportista también aprovechó la ocasión para negar que su progenitor no haya finalizado la práctica del martes junto al resto de sus compañeros producto de un enfado con el director técnico Christophe Galtier. Según esa información, el entrenador habría intentado, en vano, convencer al albiceleste para que no abandonara la sesión.

“¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas??? Ahh, ¡que es todo falso, OK!. Por muchos -introduce dos emoticonos de alerta- que pongan no se crean nada… No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores”, concluyó.

Fuente: Infobae