Zaira Nara se la jugó y evitó un suicidio

Quizás haya vivido una de las experiencias más dramáticas de su vida. Lejos de un guion, de una historia televisiva, Zaira Nara fue protagonista central de una historia que pudo ser trágica, pero que gracias a su intervención, tuvo otro final. No feliz, porque se trata de una durísima historia, pura realidad del conurbano, en la que un hombre, en estado de desesperación, acuciado por las deudas y la falta de trabajo, quería acabar con su vida.

Pasaba con su auto cuando vio al hombre colgado de un puente sobre el Acceso Tigre. Llamó al 911 y se acercó cuando otros dos jóvenes que pasaban circunstancialmente también se acercaron a intentar convencer a ese joven que no lo hiciera. Y poco después, cuando la policía ya había llegado al lugar, ella y una amiga se sumaron. Él decía que ya no quería vivir, que tenía muchas deudas que no podía pagar, y tampoco tenía trabajo. Parecía que nada lo haría cambiar de parecer.

Y, ahí sí, la presencia de la mujer torció el rumbo de los acontecimientos. “¿Vos sos Zaira Nara?”, le preguntó, apenas colgado de un brazo y de una pierna de la reja del puente de la avenida Tomkinson, en Boulogne. Y ese pie le permitió a ella tomar las riendas de la situación y, finalmente, convencer a ese hombre de que tomara una nueva oportunidad y apostara por la vida.

Ocurrió casi a la medianoche del martes. A las 23.47 entró a la central del 911 la llamada de Zaira Nara, que reportaba que un hombre colgaba del puente de Tomkinson. Fueron cuatro patrulleros de la comisaría 11ª de San Isidro. Cuando los policías llegaron dos jóvenes habían parado y hacían todo lo que estaba a su alcance; le decían que no se tirara, buscaban argumentos y razones para convencerlo; ellos también fueron cruciales: no se fueron hasta el final.

La modelo y su amiga, que hasta ahí estaban expectantes y temerosas de intervenir, por no saber cómo hacerlo, para no molestar a la policía ni quebrar el delicado estado de situación, se dijeron a sí mismas que algo debían hacer.

“Con mi amiga decidimos acercarnos. Para tirar un poco la charla para otro lado, ella le decía ‘esta es una situación que no da para que te mates. Vas a terminar lastimándote y va a ser peor porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido’. Entonces él levanta la mirada y me dice ¿Vos sos Zaira Nara? Y yo le digo, sí, le digo ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa, ¿Cómo viniste hasta acá? Y me dice ‘me tomé un colectivo’. Le digo, ‘te tomaste un colectivo para venir hasta acá’. Y le digo ¿cómo puede ser no se puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Y te vas a lastimar. No, no te vas a morir. O sea, después resolvemos lo de por qué querés morirte. Pero te digo que no es por acá”, expresó la modelo.

“Me mató que diga ‘tengo muchas deudas, no las puedo pagar, no tengo trabajo’, su interna, no sé, o sea, no sé, su vida, no sé qué hizo o qué no hizo, pero la realidad es que era un tipo desesperado que llegó a eso. Nunca me había pasado vivir una situación así de alguien se quiera quitar la vida”, agregó.

Fuente: La Nación