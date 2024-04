“Se dio todo como esperábamos y tuvimos una cuota de suerte”

Por Franco Bahl Bariani

Olimpo se quedó con el clásico tras vencer a Villa Mitre por 3 a 1 en El Fortín, le cortó una importante racha de local al tricolor y desató la locura en los hinchas aurinegros que se ilusionan con esta temporada del Federal A 2024.

Su entrenador, Pedro Llorens, analizó el encuentro en LA BRÚJULA 24 y sostuvo que “estoy muy contento por el triunfo porque se dio todo como esperábamos. También hay que decir lo que uno ve como verdad, que por ahí en algún momento Villa Mitre también mereció. Entonces, si es justo o no justo, no soy yo quien lo tenga que decir. Tal vez no es tan justo si se quiere. Pero bueno, obviamente contento por el triunfo. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría también, que viene trabajando hace mucho”.

También remarcó que “tuvimos esa cuota de suerte que también hay que tener en esta clase de partidos, eso también hay que decirlo”.

“Pegamos en el momento justo y estuvimos sólidos en gran parte del partido, lo disputamos en mitad de cancha, teníamos que ser agresivos sí o sí, con pelota y sin pelota, porque bueno, sabíamos que era la forma de quedarnos con la victoria”, continuó el entrenador aurinegro.

Ante la consulta de si fue el mejor partido de Olimpo en este año dijo que “no sé si fue el mejor partido, pero si es donde concretamos las situaciones de gol que tuvimos. Hubo muchos partidos en el año donde no concretamos las que tuvimos. En el caso de Cipolletti, que erramos siete goles abajo del arco. En el caso del último partido con Santamarina, me parece que ese fue el mejor primer tiempo del año. En cuanto al orden y la forma de jugar, ese fue el mejor partido, solamente que después no concretamos todas las que tuvimos”.

“Contra Villa Mitre si fue el más emotivo y en algunos momentos se hizo se hizo lo que buscamos, y en otro momento nos llevó el rival a jugar en campo propio. Pero hay situaciones con Villa Mitre que son evitables y otras inevitables, como es el hecho de que en su cancha te ataquen y te llevan a jugar en campo propio, eso es parte del juego y parte de la forma que tiene Villa Mitre, en la cual nosotros nos sentimos también muy identificados con la forma de jugar de ellos, jugamos bastante parecidos en algunos aspectos”, analizó Llorens.

Sobre cómo se dieron los goles, aprovechando los contragolpes, el DT indicó que “la idea era aprovechar las contras y jugar directo. Pero más que contraataque, es la forma de jugar que tenemos, con juego directo, es lo que buscamos siempre. Y a veces se da de salir de contra por lo que hablamos, porque al avanzar en el campo y la recuperación nuestra puede ser un sector bajo del campo, entonces bueno, se sale en contra”.

Además agregó que “a veces también la idea es recuperar la pelota en un sector más alto, en el medio, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, que a veces íbamos a hacer contras y a veces íbamos a recuperar la pelota en mitad de cancha y atacarlo directo también”.

Por último, a la gente de Olimpo les dijo que “estoy muy contento por verlos felices ahora y que apoye al equipo, que tenga fe, paciencia porque esto es largo y recién empieza. Nos sirve a nosotros y mucho que ellos confíen en nosotros y tengan fe en nosotros tanto para el equipo como para el club. Sé que es con el tiempo y sé que se van a ir contagiando de a poco. Por ahí veo que están impacientes y es lógico”.

El próximo fin de semana Olimpo tendrá otro duelo clave en el Roberto Carminatti ante el líder Germinal de Rawson.

