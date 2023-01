Abuelo de Lucio Dupuy: “Quiero creer que habrá una sentencia ejemplar”

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el niño de cinco años asesinado por su madre y su pareja, aseguró que espera con ansias el día 2 de febrero, cuando se conocerá la sentencia del juicio contra las dos imputadas.

“Me guío por lo que me dice el abogado, que estos jueces son muy imparciales, tienen muy bien desarrolloado su sentido común, quiero creer que habrá una sentencia ejemplar”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Dupuy enfatizó que ha sido un proceso muy duro para la familia, que ha incluido el impulso de la llamada Ley Lucio, cuya aprobación se espera salga de las sesiones extraordinarias del Congreso.

“Siempre digo que a Lucio no me lo mataron hace un año y dos meses, me lo mataron ayer. (Estoy) con ese sentimiento, ese dolor muy profundo adentro, aunque uno parezca entero. Consternado, muy dolido, muy mal”, afirmó cuando se le pidió que comentara cómo se sentía.

Refirió que el presidente la Nación, Alberto Fernández, se comunicó con él por teléfono para pedir disculpas porque la Ley Lucio no se incluyó inicialmente en el temario, pero que el olvido se enmendó y sí será tratada. “Es una ley muy importante para los niños, es para cuidar a los chicos”, dijo.

Dupuy detalló la cronología de los últimos tres años y medio de vida de Lucio, el abandono de su madre, el intento de tenerlo con ellos y el fatal desenlace, así como la negligencia de la justicia de La Pampa.

“Aquí hay tres asesinas, una es la intelectual que fue la jueza, por haber firmado el expediente sin haber hecho un estudio de dónde iban a vivir, las preguntas básicas. El estado completo falló”, aseguró al referirse a la jueza que le dio la custodia de Lucio a su madre, después de que por dos años había estado viajando de mochilera.

“Se lo llevan acá con el plan de matarlo, lo venía matando desde hace un año, lo venían pegando, lo venían violando, le hicieron de todo, nada más que dejó de respirar ese día”, dijo.

Mirá el video completo acá: