Las imágenes de la luna de miel de Fantino y Coni Mosqueira

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira están disfrutando de su luna de miel en Turquía y Egipto. La pareja comparte con sus seguidores de las redes sociales diversas fotografías de este viaje romántico que llevan a cabo tras haberse casado en noviembre pasado, rodeados de sus seres queridos.

En su cuenta oficial de Instagram, el periodista publicó varias postales de su estadía en Estambul. “Los ojos de quien se abre a conocer son parte de lo que conoce. Entre otras cosas a eso vinimos con Conita, a descubrir y a disfrutar de la historia de estas ciudades. ¡Estambul! Ciudad poblada por espíritus romanos y otomanos entre tantos…”, señaló el conductor.

Además, Fantino expresó su felicidad por conocer sobre la cultura de Turquía, ya que es un estudioso de la historia antigua. “Cada lugar me detiene por horas. ¡¡Es tiempo de aprender sobre nuevas culturas y sus historias!! Gracias al universo por regalarme estos momentos!! Y gracias a ustedes por permitirme compartirlo @coni_mosqueira”, explicó, muy emocionado.

Alejandro Fantino en Estambul

Las vacaciones de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Luego, el conductor sorprendió a todos sus seguidores al publicar un curioso video grabado en una peluquería. “Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas”, comenzó contando Fantino en sus Instagram Stories. “Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!”, agregó, incrédulo.

A continuación, compartió las imágenes tomadas con la cámara frontal de su celular y se veía cómo el estilista le pasaba la llama de un encendedor por su oreja izquierda. “Ahh, lo que quema… ¡Ufff! ¡Ahhh! Te juro por Dios lo que quema…”, se quejaba Fantino aunque con una sonrisa, como no pudiendo creer a lo que se había sometido. “¡Se prende fuego!”, cerró, todavía risueño.

En esta escapada también aprovecharon para visitar Egipto. Desde allí, el conductor conoció las pirámides y manifestó su admiración y sus conocimientos sobre esta cultura: “El tiempo puede con todo, (menos con el Egipto de los Faraones). La inmortalidad tiene su sinónimo: ‘pirámides’. Alguna vez Tertuliano dijo: ‘El tiempo es un gran velo suspendido delante de la eternidad como para ocultárnosla’…. Yo agregaría que dicho velo no puede ocultar la perpetuidad de estas maravillas @coni_mosqueira”.

Las vacaciones de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira en Egipto

Cabe recordar que Alejandro y Coni se conocieron a fines del 2017. A mediados del 2022, el conductor le propuso casamiento en Grecia frente al Mar Egeo. Luego, celebraron su boda civil el pasado 21 de octubre en Bahía Blanca, donde ambos estuvieron acompañados por familiares y amigos. La ceremonia fue transmitida en vivo y en directo a través de Neura, el canal de Twitch del conductor. Cuando la jueza le preguntó si aceptaba convertirse en el esposo de Mosqueira, Fantino respondió de manera enfática: “¡Recontra acepto!”. Y todo terminó con un apasionado beso y una celebración íntima.

El pasado 12 de noviembre, la pareja celebró su boda con una fiesta soñada. Fue en una imponente estancia en la localidad de Cañuelas, rodeados por sus seres queridos y disfrutando cada instante como si fuera el último. El psicólogo y escritor Gabriel Rolón fue el encargado de oficiar la ceremonia. Más tarde, se llevó a cabo la celebración hasta la madrugada en la que participaron alrededor de 200 invitados.

Alejandro Fantino en Egipto