Actor de Stranger Things sorprendió con una íntima revelación: “Soy gay”

Cuando un artista o figura pública se vuelve tendencia en las redes sociales, lo primero que asumen los usuarios es que se trata del estallido de un nuevo escándalo o que se vincula a una mala noticia. Pero ese no fue el caso de Noah Schnapp, conocido internacionalmente por su rol como Will Byers en Stranger Things. En las últimas horas, el joven actor se ubicó entre los temas más comentados de Twitter ya que, a través de un video de TikTok, decidió compartir con sus fans que es gay.

Schnapp decidió hacer pública su sexualidad con una divertida publicación en TikTok. “Cuando le dije a mis amigos y familia que soy gay después de estar asustado dentro del armario por 18 años y todos me dijeron ‘ya sabíamos’”, escribió sobre un video en donde se lo veía recostado en la cama, con la cabeza apoyada en la almohada mientras lucía una enorme sonrisa.

A modo de descripción y con un cómico guiño a la serie que lo hizo famoso, tipeó: “Supongo que soy más parecido a Will de lo que creía”. La publicación superó el millón de Me Gusta y recibió miles de comentarios en donde tanto fans como colegas le dedicaron mensajes de apoyo, lo felicitaron por querer compartirlo con el mundo entero y le enviaron sus mejores deseos.

En la mega producción de Netflix -la cual mantiene el récord de uno de los shows más vistos de la historia de la plataforma- Noah Schnapp interpreta a Will Byers, quien está secretamente enamorado de su mejor amigo, Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Aunque la sexualidad del protagonista fue un tema de debate para los fans desde el estreno de la primera temporada, Schnapp siempre evitó hablar al respecto y no fue hasta la cuarta parte que desde la producción decidieron incluirlo en la trama. No obstante, como no fue presentada de manera explícita durante el desarrollo de los episodios, una parte de la audiencia quedó con la duda.

Finalmente, fue el mismo actor quien lo confirmó en diálogo con la revista Vanity Fair. En julio, poco después del estreno de la primera parte, dijo: “Se insinuó en la primera temporada, siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Ahora que se hizo mayor, lo convirtieron en algo muy real y obvio”. Y enfatizó: “Ahora está 100% claro que es gay y que ama a Mike. Pero antes, era un arco lento. Creo que se hizo muy bien, porque es muy fácil hacer que un personaje sea gay de repente”.

