Lo que hay que saber antes de salir a la ruta

Empezó el verano y las rutas de todo el país se colmaron de vehículos. Es algo habitual.

Por eso, en La Brújula 24 queríamos hacerte llegar recomendaciones de un especialista para tener en cuenta antes de emprender viaje.

Bruno Christia, dueño de un conocido taller mecánico de la ciudad, dijo que “todos los vehículos deben tener la Verificación Técnica Vehicular, eso es una normativa vigente más allá de la recomendación”.

Y aclaró, en esa misma línea: “Eso no deja de ser una inspección visual de un vehículo”.

“Es una recorrida rápida que se hace, hay un puesto que mide frenos y otro lo hace con los amortiguadores. Pero el resto es solo visual”, consideró Christia.

“La recomendación que hacemos siempre es que el usuario visite el taller de confianza como para hacer una recorrida. Hay un montón de cuestiones que el usuario mismo puede hacer y la explicación está en el manual del auto, no es estrictamente necesario ir al taller”.

Recomendaciones

“Depende del tipo de vehículo. Los hábitos de consumo cambiaron porque los autos nuevos hacen muchos más kilómetros con menos servicios. Antes, un ida y vuelta a Buenos Aires requería un cambio de aceite”.

“Lo que yo considero como cosas importantes son, primero, el tema de los neumáticos”.

“Verificar el auxilio, si es que tiene uno temporario, que esté inflado. Tener crique, la llave cruz, que funcionen bien. Lo que habría que evaluar es que el neumático tenga todo el mismo dibujo, depende de la capacidad operativa de la persona que lo evalúa”.

“Controlar los niveles de aceite y líquido refrigerante. Hay que hacerlo cuando el vehículo esté frío, de lo contrario habría riesgo de quemadura porque eso trabaja en caliente”.

“Un punto súper importante, que he notado mucho en las rutas, es el tema de las luces. Mucha gente no le da importancia y anda con lámparas quemadas; es un peligro para propios y extraños”.

“Tampoco se le da gran importancia a la alineación de las luces y cuando se carga el auto, por ejemplo, iluminan para cualquier lado”.

“No esperar al último día para hacer los servicios, sobre todo si el auto tiene sus años”.

El drama con los repuestos

“Tenemos grandes problemas. Primero porque no hay, no es tanta la cuestión de los costos que de por sí son elevados. Y no es que faltan de alta gama, no hay en general”, expuso el mecánico.

Y agregó: “Tengo un montón de colegas que tienen vehículos estacionados desde hace meses porque no los pueden armar por la falta de repuestos. El problema de fondo lo desconozco, cada uno tiene una respuesta distinta, o la balanza comercial o lo que sea”.

“Yo también soy usuario de auto y tengo el mismo problema, que es muy grave. Mucho de lo que se consigue no es de buena calidad y nosotros como mecánicos confiamos en esa pieza para que quitar una falla”, analizó con indignación.