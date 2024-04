Conmoción en Chile: asesinaron a tres carabineros y el gobierno habla de terrorismo

Tres miembros del cuerpo militarizado de policía Carabineros de Chile fueron asesinados el sábado por la madrugada en una zona mapuche del sur de ese país, víctimas del peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas de orden en la zona el mismo día en que se conmemora el aniversario de la institución policial.

“Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen”, aseguró el presidente Gabriel Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como “terroristas”.

El mandatario se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades y declaró tres días de duelo oficial.

Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.

“No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar”, dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.

El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de “usurpación violenta de predio”, hurto y “atentado contra la autoridad” a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.

Llaitul podría recibir una condena de hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.

La camioneta en que se trasladaban los policías era blindada. Los cuerpos fueron hallados en la parte posterior del vehículo y habrían sido dejados allí tras recibir ráfagas de disparos en la ruta, donde cayeron abatidos, de acuerdo a la investigación preliminar.

Fuente: Clarín