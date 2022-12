Vecchi: “Se demostró que yo no facilitaba la prostitución, solo alquilaba departamentos”

Gustavo Aníbal Paulo Vecchi, empresario bahiense que afrontó un juicio oral imputado por el delito de facilitación de la prostitución entre 2014 y 2018, celebró la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, que revocó su condena a 4 años y 6 meses de cárcel, dictada por jueces bahienses.

“Me dedico al rubro inmobiliario desde hace más de 40 años. En las operaciones que intervine pasaron más de 25 mil personas y solo en dos o tres locaciones se colaron unas trabajadoras sexuales con las que no tenía nada que ver. Solamente les alquilaba el lugar, con contrato y recibo, como corresponde”, afirmó en diálogo con el periodista Germán Sasso, conductor de “Bahía Hoy”.

Vecchi rechazó el criterio utilizado en su juicio en Bahía pues aseguró que “solo se buscaba una persona medianamente conocida y deja escapar el delito, porque la otra persona que vivía ahí podría tener algo que ver. Con la misma mirada podrían haber llegado al carpintero que fabricó la cama o al farmacéutico que vendía los profilácticos. Es una mirada delirante. La misma Cámara dice que no hay explotación, porque de más de 30 testigos, ninguno me nombra, más que la locación”, agregó.

“Estuve casi 10 meses preso en 2018 con prisión preventiva, junto con otra persona de origen paraguayo que vivía en el mismo domicilio. En el momento del juicio oral, que fueron dos, pero uno se anuló, las pruebas nunca aparecieron. Utilizaron un recurso para demorar. La misma Cámara Nº 1, que anuló el debate, es la misma que condenó, son camaristas que están contaminados, porque se dejaron engañar por el Ministerio Público Fiscal”, explicó.

Los hechos investigados tuvieron lugar en departamentos propiedad de Vecchi que, se presumía, hacían las veces de casas de cita. El caso comenzó a ser investigado a partir de una denuncia de La Brújula 24, luego de los comentarios de lectores y oyentes de este medio.

La jueza Susana González La Riva también había absuelto al empresario en 2019, pero la Cámara anuló ese proceso por no presentar prueba de la fiscalía, haciendo lugar a la intervención de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

En otro pasaje de la extensa entrevista con este medio, afirmó que “los testimonios están guionados, ellos dicen que cambiaba un foquito o una lamparita. Un administrador cambia las luminarias, la cerradura, soluciona el problema de agua o cloacas, esa es mi tarea. Es un espacio común de nueve departamentos en el que ocurren ciertas cosas por la gente que está viviendo. Un cartel que dice que la puerta debe permanecer cerrada a partir de las 22 fue interpretado por el sistema como un manejo mío del horario del lugar. Eso ocurre en todo edificio”.

“Hay una intención de origen, que no es personal, fui elegido como un enemigo, porque Bahía Blanca es chica. En Mar del Plata interpretaron lo mismo que en dos juicios orales. Los testigos que se presentaron perdieron tiempo para que después de una Cámara borre con el codo lo que dijeron dos magistradas y determinen una condena fuera de lugar. Todas las chicas que ejercían la prostitución en los departamentos declararon y ninguna dijo que tenía una relación diferente a la locativa”, explicó.

Sobre los 10 meses que pasó en prisión preventiva, Vecchi dijo que estuvo “en la cárcel de Patagones y luego en Villa Floresta. Es algo que nunca me esperaba porque ni de adolescente me había tocado estar tras las rejas. Dentro del penal pude trabajar, ocupé mi tiempo, pero fue una injusticia que sufrió mucho mi familia que me tuvo que ver ahí adentro”.

“La Fiscalía ya adelantó que no seguirá apelando, hay sentencia firme, se termina acá”, dijo sobre este punto de su proceso y concluyó que “había que dejar un mensaje, inventar algo que no tengo en claro qué y terminé pagando. Una persona que tiene su actividad hace 40 años, con oficina en la calle, y es acusada de proxeneta no tiene sentido común”.