Unos 8.000 hinchas argentinos pugnan por una entrada para la final

No se resuelve el problema. Los hinchas se trasladan de una punta a la otra de la ciudad en busca de una entrada. Son demasiados los que están en esta ciudad y no cuentan con su ticket para la final entre la selección argentina y Francia en el estadio Lusail. Los precios en la reventa se mantienen, ya que la cantidad de hinchas que se espera que lleguen desde la Argentina y muchos que viven en Europa mantienen alta la demanda para la gran cita del domingo próximo.

Muchos fanáticos mantienen diálogos con algunos dirigentes de la AFA, con el fin de intentar conseguir más entradas y a precios oficiales. Si bien se especulaba con que iban a autorizar la venta de unos 8000 tickets, lo que sucedió en las últimas horas es que no se recibieron respuestas sobre eso y la desesperación va en aumento entre los que no tienen suficiente dinero para pagar 3000 dólares por un boleto de categoría 3 y unos 6000 dólares por una ubicación de categoría 1.

Aquí los hinchas fueron al Jassim Tower, donde se alojan los dirigentes de la AFA, bajo la idea de que allí podían obtener alguna repuesta a la supuesta liberación de entradas por parte de la FIFA. Sin embargo, se encontraron que no había un escenario favorable.

Ante eso, las autoridades locales dispusieron una gran cantidad de efectivos policiales. No se registraron problemas, rápidamente sacaron a todos del lugar, pero antes detuvieron a un canadiense que intentó revender una entrada: cuando lo detectaron se lo llevaron en uno de los vehículos de la seguridad qatarí.

Se estima que son más de 3000 argentinos que están aquí sin entradas y se cree que serán otros 5000 los que llegarán sin ubicaciones compradas. Esta mañana lo que sí se confirmó es que fueron entregadas las entradas a los que habían comprado con anticipación su lugar para la final.

Los valores oficiales para esta final de la Copa del Mundo son tres: US$ 1607 (categoría 1), US$ 1002 (categoría 2) y US$ 604 (categoría 3). Son lógicamente más elevados que en las semifinales; para entonces, una entrada se conseguía por US$ 955, US$ 659 y US$ 357, respectivamente.

