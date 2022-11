Massa contra Dow

Massa le apunta a Dow

El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene en mente una idea rondando en su cabeza y que podría tener consecuencias en una de las empresas que se encuentran en el Polo Petroquímico bahiense.

Según publica los colegas siempre bien informados de La Política Online, Massa evalúa autorizar la importación de 60 millones de dólares de polietileno de alta densidad para romper el monopolio que ejerce el gigante estadounidense Dow.

La premisa es bajar los costos de producción a las empresas que utilizan polietileno y que entran en el programa Precios Cuidados. Incluso, se prevé avanzar con un decreto para eliminar los aranceles de retención.

Cabe recordar que el gigante estadounidense llegó al país en 1995 y en Bahía Blanca, la compañía produce el polietileno, siendo una de las plantas más grandes en América Latina dentro del rubro.

Después de que el año pasado se anunciara el cierre de su planta de San Lorenzo, fue la propia Cristina la que le pidió a Alberto que agote todas las instancias para que la firma no se vaya de Argentina, lo que, por aquel entonces, acercó posiciones con el Gobierno al dar marcha atrás con la decisión de bajar la persiana en Santa Fe.



La Cámpora al poder

El recambio de figuritas en la conducción del Hospital Penna generó cruces políticos picantes. Ya este diario informó sobre la controvertida reunión entre el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el intendente Héctor Gay.

Sin embargo, ese no fue el único ruido que generaron los cambios. Hubo otro que no trascendió hacia afuera pero que aún hoy genera resquemores. Es que los borrados de un plumazo (Gabriel Peluffo y Claudio Pasten) habían llegado de la mano de Federico Susbielles y Marcelo Feliú. De un santiamén y sin consultas, La Campora movió las fichas y colocó sus alfiles. “Cobraron” puros. Nada de consenso.

Hubo tal malhumor que ni el dirigente portuario ni el senador saludaron al Ministro. Obviamente no participaron del acto de asunción ni de las recorridas. Una jugada preparada del líder camporista “Gaby” Godoy. ¿Habrá contrataque?



Boomerang

Por estas horas no son pocos los que se preguntan si el presidente de Olimpo Alfredo Dagna repensará su decisión de “expulsar de por vida” a los socios que formaron parte de la comisión directiva anterior.

Ya se ha analizado en estas líneas lo repudiable de esa autoritaria decisión. Pero ahora, se agrega un condimento inquietante al plan de venganza pergeñado por el hombre que se hizo famoso por aquella bochornosa votación del 38 a 38 en AFA. Es que uno de los “fundamentos” para echar del club a socios fue los malos resultados deportivos.

¿Ahora con la eliminación ante Villa Mitre repensará la decisión? Pues si le dieran de su misma medicina cuando deje de ser el mandamás estaría en serios problemas. La decisión de ahora le volvería como un boomerang. Porque todo pasa, incluido el poder.



Ágape

El miércoles se celebraron los 201 años de la Polía Federal y el jefe de la delegación local, comisario José Pérez, fue el anfitrión de un evento en el Hotel Austral.

Entre ceviche, brusquetas y cazuelas se pudo ver autoridades políticas, judiciales y militares. El superintendente de la Bonaerense Aldo Caminada y el jefe bahiense Gonzalo Bezos también se acercaron a saludar.

Héctor Gay, que esa noche repartió su tiempo con una celebración en la exbodega Arizu, estuvo acompañado por la por la presidenta del Concejo Deliberante Fabiola Buosi, que ofició de chofer. El Intendente tuvo su momento para hacer un mini discurso y agradecer la invitación. Al tomar el micrófono intentó hacer un chascarrillo que no le salió.

Federico Susbielles fue también uno de los asistentes a la reunión. A l llegar notó que la cosa era más formal de la que pensaba y mandó buscar un saco. Estuvo acompañado por su asesora Gretel Walz y por el titular del PAMI local Álvaro Díaz.

Otra personalidad a la que, según cuentan, se la vio animada fue a la senadora Nidia Moirano. Escuchó atentamente a la ciclista Mónica “Monona” Romero, quien repasó su anecdotario sobre sus recientes pedaleadas en los Andes, Europa, Asia y Medio Oriente.

A la legisladora también se la vería muy activa el fin de semana en la Noche de los Museos. “Nidia está cada vez está más en Bahía”, resume un colaborador que trabaja a su lado pensando en 2023.



Batacazo

Los radicales está inquietos. Se vienen las elecciones internas y el “gallinero” está revuelto. No hay encuestas, solo trolls y comentaristas de Twitter.

Pese al casi nulo interés que despiertan estas internas partidarias, un dirigente opositor que trabaja para derrotar el dominio de Juan Pedro Tunessi, vuela de entusiasmo y augura por todos lados que “el próximo domingo se viene un batacazo de la lista de Roig-Caputo”. Veremos qué resuelven los Boina Blanca.



Imperdonable

El pasado miércoles la Justicia volvió a ser Injusta. Operadores del sistema deshonraron su función judicial. La testigo más valiente del Caso Facundo fue -nuevamente- hostigada, esta vez de una manera imperdonable.

A esta “altura de la soirée”, la persecución institucional a la famosa Testigo H ya se convirtió una escandalosa provocación. Una vez más, la “investigada” es la persona que aportó información clave para la resolución del caso. La que puso luz y verdad para comenzar a conocer cómo habían sucedido los hechos y poniendo así al descubierto la operación de la “desaparición forzada”.

El miércoles pasado, la Gendarmería llegó a la casa de la productora rural para secuestrarle una “agenda”. Un procedimiento “formal y de rigor”, dijeron. Lo que fueron a buscar es un elemento que la Justicia tuvo en su poder hace más de dos años, que esta fotocopiado en el expediente y hasta fue fotografiado y publicado en medios de comunicación.

Claramente, la intención no fue la de acumular “prueba nueva”, que -repetimos- está en los primeros cuerpos de la causa. La motivación se encuentra, sin dudas, en generarle una nueva aflicción a la mujer que declaró lo que no debía declarar: la verdad. El desamar un relato no fue gratis y, cada tanto, se lo hacen saber.

Facundo Nicolás Ruiz Martínez, funcionario de la Fiscalía General Federal, guío la “orden de presentación” en la casa de H. Los gendarmes se pasaron seis horas en el lugar y todo pareció planificado adrede: notebooks e impresoras que no funcionaban, incesantes llamados a la fiscalía, actas interminables y otras ridiculeces. Todo con el evidente objetivo de provocar un efecto psicológico contra una testigo honesta y valiente, que terminó encerrada en el baño llorando por la injusticia.

Como venimos publicando en este medio desde 2020, el testimonio H abrió la puerta al esclarecimiento del caso. Por eso se explica la bronca de algunos personajes. Los datos aportados por la mujer no quedaron aislados e inconexos: llegaron informes de organismos reconocidos mundialmente, como el Equipo de Antropología Forense y el Conicet, que fueron solidificando su testimonio.

A los profesionales del EAAF y Conicet-UNS también les hicieron sentir la molestia y hasta recibieron ataques públicos por el simple hecho de haber realizado su trabajo científico y haber demostrado rigurosa y científicamente que es lo que había sucedido con Facundo: que no fue torturado, que no tuvo lesiones pre morten, que no hubo participación de terceras personas, que se ahogó y otras importantes valoraciones. Y no solo eso: revelaron cómo fue el recorrido de Astudillo la noche del 30 de abril del 2020 y cómo era el terreno y las mareas del lugar.

Pero claro, H es una pobre anciana a la que es relativamente fácil atacar, presionar y maltratar. Le dijeron que estaba loca, que estaba “confundida”, que le había puesto un doble de Facundo para hacerla creer que lo había llevado. Que era “discapacitada mental” y que no podía razonar. Ahora la “institución Justicia”, que debiera protegerla es quien vuelve a lastimarla. Porque lo grave no es que quienes deben mantener un relato por razones políticas digan disparates, lo grave es que la Justicia convalide medidas dilatorias, inconducentes, ya producidas, haciéndoles el juego a los que juegan a que el caso no cierre nunca.

Molestar a una ciudadana honesta, que se jugó por la verdad es imperdonable.

Abusar con “procedimientos de rigor” contra quién aportó verdad y, al mismo tiempo, dejar impunes a quiénes mintieron descaradamente para fabricar una historia es ya, a esta altura, inexcusable.

Que testigos que nunca vieron lo que dijeron haber visto gocen de impunidad. O que al peritrucho Marcos Herrero le haya salido gratis plantar prueba (cierres-piedras-amuletos-pelos) es injusto y, esencialmente, repugnante.

Después de la macabra función de la Gendarmería, H firmó el acta con su nombre y escribió: “Que sea la última vez que me molestan”.



Nervios x 2

El megaoperativo por el partido entre Olimpo y Villa Mitre dejó buenas sensaciones en las fuerzas de seguridad que lograron evitar incidentes tanto en la previa como en los festejos, a partir de una logística estudiada al detalle, sin dejar nada librado al azar.

Quien tuvo “dos frentes que atender” fue el titular de la comisaría Primera, José Luis Obechaka. Es que por jurisdicción tenía un rol primordial en el trabajo de coordinación, aunque casi en simultáneo, palpitaba la llegada de su hija, quien pesó 3,325 kilos.

“Parece que estuvo escuchando la reunión de coordinación”, mencionó Obechaka a esta indiscreta sección, exultante por el nacimiento de Greta, quien goza de excelente salud, al igual que su mamá Brenda, luego de un parto sin inconvenientes. Y con el titular de la seccional policial céntrica siguiendo de cerca el imborrable momento.