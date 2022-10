Apagan incendio en la planta de Dow

Un principio de incendio fue controlado la noche de este lunes en la empresa Dow, un evento en el que no hubo lesionados, informó el Comité Técnico Ejecutivo (CTE).

El incidente ocurrió en la Planta HDPE, sobre la Unidad 13 mezcladora de poliuretano, aproximadamente a las 22:10.

“Inmediatamente fue controlado por la actuación de válvula de vapor in situ, no hubo heridos, no fue necesaria la actuación de brigadas y ayuda externa, no se usó la sirena”, dijo el CTE en una gacetilla y agregó que “se continua monitoreando la situación y en contacto con la empresa”.