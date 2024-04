El Desafío Ruta 40 será clasificatorio para el Rally Dakar 2025

La 12ª edición del Desafío Ruta 40 se disputará del 1 al 7 de junio y recorrerá las provincias de Córdoba, San Juan y La Rioja, competencia que será válida como la cuarta ronda de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) y que ha anunciado novedades.

El Desafío Ruta 40 ya se convirtió en un clásico de la disciplina del cross country. Pero, además de que la carrera representa un gran atractivo en sí, también se le suma porque será -nuevamente- parte del programa “Road to Dakar”.

Así, y por segundo año consecutivo, el DR 40 también da la posibilidad de ser un pasaporte al Rally Dakar 2025. En esta ocasión, la competencia sudamericana otorgará una plaza al mejor clasificado en la categoría SSV, siempre que se reúnan los requisitos necesarios para que el piloto sea elegible: esto implica que la tripulación no haya participado anteriormente en el Dakar en ninguna categoría; no haber formado parte de la lista Elite/Prioritaria de FIA y ASO; no haber sido ganadores del Road to Dakar Challenge en el pasado, y no formar parte de un equipo oficial.

En 2023, uno de los beneficiados de esta “recompensa” fue el piloto neuquino Santiago Rostan (Motos), quien gracias a su triunfo en Ruta 40 logró cumplir su anhelado sueño de competir en Arabia Saudita, el pasado mes de enero.

Fuente: LB24 / Córdoba Competición.