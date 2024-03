Nico Paz, el europibe con “raíces bahienses”, habló sobre su elección por la Albiceleste

La camada denominada los “Europibes” promete darle muchas alegrías a la selección argentina y uno de los principales estandartes es Nicolás Paz, un joven mediocampista ofensivo de 19 años que se destaca en las divisiones inferiores del Real Madrid e hijo de Pablo Paz, ex Tenerife, Independiente, Banfield y Newell’s que defendió la camiseta albiceleste en un Juego Olímpico y un Mundial. Para los bahienses, el chico tiene un “plus” por ser hijo del nativo de esta ciudad, el exdefensor central Pablo Paz.

Durante una entrevista con D Selección, programa que se emite por DSports Radio, el hombre del Real Madrid Castilla explicó por primera vez por qué escogió defender los colores de la selección argentina en vez de la española pese a que nació en Santa Cruz de Tenerife.

“Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos. Jugó Juego Olímpico y un Mundial. Un orgullo seguir sus pasos”, manifestó.

Puro Paz. Nico y Pablo compartiendo desde hace años la pasión por el fútbol. Foto Infobae

Pablo, su padre, obtuvo la medalla de plata en Atlanta 1996 y llegó a los cuartos de final en la Copa del Mundo de Francia 1998.

“Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre”, indicó.

El volante estuvo dentro de la nómina de Javier Mascherano para los cotejos amistosos contra México y se perfila para estar presente en los JJOO. “Vengo de más convocatorias, de unos cuantos partidos. la idea la tengo clara. Me siento bien con el estilo que tenemos dentro del campo”, reconoció. Además, recalcó que “viene una camada de jugadores muy buena, lo vi de primera mano. Hay muchos jugadores de 17 a 23 años. Se viene una generación que le puede dar alegrías a Argentina”.

“Fue increíble poder ver a Messi levantar la Copa. Fue increíble. Lo viví de una manera extraña. Venía de un partido y todos los del Castilla iban con Francia, iba pasándola mal. Llegamos a Madrid en el descanso con el partido encarrilado y luego se complicó. Lo vi en la residencia y la mayoría iba con Francia. Pero fue muy bonito. Muchos nervios, pero Dios quiso que podíamos ganar”, contó al ser consultado sobre lo acontecido en el Mundial de Qatar 2022.

Nico Paz, desde su primera citación con la albiceleste, creció de manera exponencial dentro del club español. “Mi vida pasó de cero a 100. Estaba en juveniles y de un día para el otro me llegó el llamado de la Selección. Luego subí al Castilla, que es otro fútbol. En un año estaba en el primer equipo, debuté y hasta hice un gol. Todavía estoy asimilando lo que me está pasando”, contó.

Con información de Infobae