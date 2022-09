Fórmula 1: Sainz encabezó el 1-2 de Ferrari en la última tanda libre del viernes en Singapur

El español Carlos Sainz (Ferrari) marcó este viernes el mejor tiempo, por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc, en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Marina Bay.

En su mejor intento, Carlos Sainz cubrió los 5.063 metros de la pista singapurense en un minuto, 42 segundos y 587 milésimas; 208 milésimas menos que Charles Leclerc; en una sesión en la que todos marcaron sus vueltas rápidas con el neumático blando y en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -líder destacado del campeonato-, que este viernes celebra su vigésimo quinto cumpleaños y que el domingo dispondrá de su primera oportunidad para dejar matemáticamente sentenciado el Mundial, firmó el cuarto crono: a 339 milésimas del talentoso piloto madrileño.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) se inscribió octavo en la tabla de tiempos -a nueve décimas de su compatriota-, un puesto por delante del mexicano Sergio Pérez, compañero de Max Verstappen en Red Bull y que se quedó a un segundo y tres décimas del crono de Sainz.

Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera nocturna del dominical, prevista a 61 vueltas, para completar un recorrido de 308,7 kilómetros.

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2



The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S