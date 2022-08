“Soy Rada” tocó el cielo con las manos al llenar el mítico Luna Park

El multifacético artista bahiense Agustín “Soy Rada” Aristarán vivió un hito más en su ascendente carrera al presentar su mega espectáculo de comedia denominado “Revuelto” en el emblemático Luna Park.

“Yo sigo buscando alguna escalera para bajar! Estoy tan feliz, sigo flasheando que quizás no paso. Pero la cantidad de mensajes, menciones y llamadas que estoy recibiendo me hacen pensar que quizás si paso y no es una película. Nada se logra solo. Tengo un equipo de otra galaxia”, escribió en sus redes sociales horas después del show.

Luego de agradecer a quienes forman parte del proyecto y al público que acompañó en gran forma, comentó que ya se encuentra cargando las pilas para la gira por Europa y distintos escenarios del país.