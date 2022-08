Lewandowski sin suerte: empató en su debut con Barcelona y hoy sufrió un robo

El arranque de Robert Lewandowski en el Barcelona no parece ser el mejor. No sólo porque, en su debut, no pudo marcar ante Rayo Vallecano y su equipo apenas igualó 0-0 en el Camp Nou. Este jueves sufrió un inesperado robo cuando estaba por entrar al predio del club para el entrenamiento.

El ex artillero del Bayern Múnich detuvo su coche para tomarse fotos con algunos aficionados que estaban en la puerta de la Ciudad Deportiva del cuadro catalán y de repente un delincuente aprovechó la situación para sacarle un reloj valuado en USD 70 mil.

Los Mossos d’Esquadra, con la ayuda de la Policía Local de Sant Joan Despí (Barcelona), detuvieron al presunto autor del robo y recuperaron el reloj.

Lewandowski, el gran refuerzo del equipo de Xavi Hernández, volverá a saltar al campo de juego el próximo domingo cuando su equipo visite a la Real Sociedad.

Fuente: Infobae