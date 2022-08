Habló la directora que en 2005 renunció a su cargo por las conductas de Bongiovanni 

En abril de 2005, María Fernanda Berón, tomó sus pertenencias y dejó su cargo como directora del Colegio San Francisco de Asís, luego de que Juan Matías Bongiovanni fuera nombrado sin consultarle como coordinador de pastoral. Sin pruebas para formular alguna denuncia ante la Justicia, pero sabiendo que los comentarios indicaban que el docente no tenía formas de actuar correctas para con sus alumnas, decidió dar un paso al costado y ahora que el hombre fue condenado, rompe el silencio para acompañar a las víctimas.

“Hubo un representante legal que lo designó y decidió no revisar esa decisión, y hubo un tiempo en que algunos actores de la institución me visitaron, me hablaron, buscaron mi connivencia y mi silencio, y me negué. En aquel momento no podíamos pensar en delito, porque no lo teníamos comprobado, lo que sí digo ahora es que sí tenía la convicción de que el trato (con las chicas), no era un trato formativo”, dijo la Berón en el programa Nunca es Tarde.

La exdirectora aseguró que tras el nombramiento en ese cargo, “le dio a Bongiovanni un lugar de poder, de protagonismo, de liderazgo en una institución educativa y él lo usó en detrimento de las chicas. El juicio fue el momento para escuchar las palabras de las chicas y constatar un patrón de comportamiento, el abuso no se hace en el aire, se hace por un montón de decisiones que terminan configurando complicidades donde hay un montón de gente que participa porque calla, porque no cree, confía en sus percepciones, un montón de razones, y somos humanos.”

“En todo este tiempo, desde la detención al juicio, no había tocado el tema como hago ahora, conocido el juicio, supe que era un buen momento para hacerlo. No pude atestiguar, porque nunca fui testigo de delito, pero las chicas denunciantes han quedado algo solas, de la palabra de adultos que en ese momento atravesaron aquel tiempo con ellas en las instituciones y si bien hay quienes apoyan el silencio, el silencio puede pesar como la piedra”, agregó Berón.

Sobre su renuncia en 2005, la exdirectora señaló que lo que detonó su decisión fue que Bongiovanni “iba a estar a mi cargo, yo iba a tener que responder. La primera línea con la familia, los alumnos, los profesores, es la dirección y quien iba a tener que poner la cara por estas situaciones era yo”.

“Me parece que las chicas (víctimas) pueden y deben ser acompañadas por los adultos y las adultas que estuvimos en aquel tiempo, porque el silencio lapida, y las chicas han atravesado momentos durísimos. Tengo elementos para dolerme, porque ellas fueron acusadas de denuncias falsas, son las víctimas y fueron puestas en duda, lo que importan son ellas, la lucha que han hecho y que eso suceda en Bahía Blanca”, dijo.