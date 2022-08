Guardiacárcel salva la vida a un compañero con maniobras de RCP

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense que cumple funciones en una de las cárceles de Azul sufrió un síncope y dejó de respirar, y la reacción inmediata de un compañero que aplicó ejercicios de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) le salvó la vida.

Todo sucedió el martes de la semana pasada en la Unidad 52 cuando Facundo Estanga, jefe de turno, asistió mediante prácticas de reanimación cardiopulmonar a Guillermo Chanfreau un compañero que había dejado de respirar debido a un síncope.

“Estaba en el penal y escuché el ruido de cuando Guillermo se desmayó. Estaba boca abajo y cuando lo di vuelta vi que estaba con la cara llena de sangre. Como no respiraba la situación hacía pensar que era algo cardíaco, entonces le hice masajes cardíacos y las demás técnicas de reanimación cardiopulmonar. Estuvimos como 10 minutos y tuve miedo de que no reaccione. Cuando por suerte volvió en sí, mis compañeros Matías Scheffer y Franco Darino me ayudaron a llevarlo hasta la ambulancia”, explicó Estanga.

La víctima del síncope, una vez recuperado, dijo: “Ese día a la mañana estaba en la Unidad y de golpe empecé a transpirar y me fui a sentar. Sentí que me bajaba la presión y caí inconsciente. Después de que Facundo me dio primeros auxilios me ayudaron junto a otros compañeros para ir hasta la ambulancia”. “Por suerte los estudios están dando bien, ahora me van a colocar un holter para un monitoreo cardíaco”, precisó Chanfreau.

Una semana antes, con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, en el establecimiento se ofreció una capacitación sobre cómo actuar en determinados casos de emergencia.

Héroe precoz: a los 10 años salvó a su hermana

No es la primera oportunidad en la que Facundo Estanga aplica sus saberes, ya que cuando tenía sólo 10 años, salvó la vida de su hermana.

“La semana anterior la Cruz Roja había ofrecido un curso de primeros auxilios en la escuela rural a la que iba. Por suerte recordé todo y pude asistir a mi hermana que se había intoxicado con el gas de una estufa”, indicó.

Fuente: El Tiempo de Azul