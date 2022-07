La bahiense más peronista recordó a Eva: “Es la mujer más grande de la historia”

Marta Castaño, histórica militante del peronismo, tuvo palabras de admiración en LA BRÚJULA 24 para con la figura de Eva Duarte de Perón, en el día en el que se cumplen 70 años de su desaparición física.

“Para el pueblo peronista un abrazo gigante en este día que recordamos a la mujer más grande de la historia. Todos los trabajadores, aquellos que no eran visibilizados, lograron derechos”.

“Es una mujer que trascendió todas las fronteras y es una referente mundial de la justicia social. En estos días difíciles para los que menos tienen, siempre está la esperanza del peronismo”.

“Los derechos están presentes en los momentos más complejos. El gobierno anterior nos dejó una crisis tan grande que no se puede recuperar en tan poco tiempo, menos aún si hubo una pandemia y una guerra”.

“Que la clase media no se olvide de su origen trabajador. Saldremos adelante con un gobierno peronista, recuperando una mejor vida, no me quedan dudas”.