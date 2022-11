Mauricio Macri: “Si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio”

El expresidente Mauricio Macri cuestionó al Gobierno por “defender a los que no trabajan” y dejó una frase contundente: “Si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio”.

“Necesitamos un país en el que todos nos comprometamos a trabajar la misma cantidad de días y de años, sin robarle el trabajo al de al lado. El general (Perón) decía que cada uno tenía que producir, como mínimo, lo que uno consume”, expresó en el programa Desde el Llano de TN.

“Esta versión del peronismo/kirchnerismo defiende a los que no trabajan. Los que defendemos a los que trabajan somos Juntos por el Cambio. Si Perón resucitará hoy se afiliaría a Juntos por el Cambio”, señaló.

Por otro lado, en vista a las elecciones presidenciales 2023, el líder del PRO evitó responder si se presentará como candidato: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.

Las frases más destacadas de Mauricio Macri en Desde el Llano:

“Hoy espero reflejar lo que me pasa. Estoy triste, preocupado por lo que estamos viviendo. Por el creciente deterioro de un gobierno que no tiene rumbo, ni plan y se ha dedicado a destruir oportunidades”.

“Estoy muy esperanzado como nunca antes. Necesitamos un cambio profundo”.

“Tenemos que discutir para qué vamos a volver al gobierno”.

“Hoy estoy para debatir ideas. Me siento en ese lugar”.

“Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir quiero o no ser candidato”.

“Yo no me subí a la candidatura, no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.

“La Argentina no puede crecer producto de este entramado mafioso de la política y del empresariado”.

“Nadie invierte en un país en donde existen los Pablo Moyano”.

“Las empresas estatales pierden por año 6 mil millones de dólares”.

“Un gobierno de Juntos por el Cambio va a ser mucho mejor porque capitalizamos la experiencia anterior”.

“Asumí en el tercer subsuelo, llegué al sexto o séptimo piso, pero las expectativas eran altas y fue insuficiente, no pude ganar la reelección. Este Gobierno volvió y se fue del séptimo piso al séptimo subsuelo”.

“Si la Argentina no termina con los comportamientos mafiosos no tiene futuro. Hay que dar batalla y después de esa batalla, sale el sol”.

“Van rumbo a dejar una bomba peor que la que recibimos en 2015″.

“El daño que están haciendo, no atacando a los problemas de fondo, es bestial”.

Fuente: TN