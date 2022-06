Scioli dijo que se controlarán “las importaciones especulativas”

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, afirmó este martes que en la actual etapa de la economía y del mercado de cambios habrá que “estar muy atentos a que no se realicen importaciones especulativas”, lo que demandará un mayor trabajo de coordinación de su cartera con la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaria de Comercio. Ayer, durante el plenario de la CTA, la vicepresidenta de la Nación afirmó: “Hay festival de importaciones hace tiempo y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente: Banco Central, Ministerio de la Producción, AFIP y Aduanas. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un festival de importaciones desde hace tiempo”. “No hay que agarrarse de los pelos. No hay que agacharles la cabeza [a los empresarios]”, cuestionó Cristina Fernández.

Hoy, Scioli mantuvo un breve contacto con la prensa tras la reunión que mantuvo con los directivos de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera) encabezados por su presidente, Marcelo Fernández, y como parte de una agenda de encuentros con entidades empresarias en el lanzamiento de su gestión al frente de la cartera de Desarrollo Productivo.

El exembajador en Brasil destacó su vocación de trabajar coordinadamente con el Ministerio de Agricultura para “unir a la industria y el campo e industrializar la ruralidad”, con el de Infraestructura para mejorar los costos de logística, con el de Desarrollo Social para “reemplazar los planes sociales por empleo genuino” y con el de Educación, para “articular programas para capacitar la demanda del trabajo”.

El ministro también anticipó en el encuentro, con la participación de cien instituciones industriales, que trabajará “con los bancos para que el sistema financiero, a diferencia de lo que pasó en otra época, no sea un contrapeso para los empresarios sino una palanca para el desarrollo”.

Scioli también fue consultado sobre sus declaraciones sobre la existencia de “importaciones especulativas para acumular stock o aprovechar el doble tipo de cambio”.

Al respecto dijo que esto se corrige “trabajando coordinadamente con la Aduana, la AFIP y la Secretaría de Comercio”.

“Cuando hay una brecha de esta características hay que estar muy atentos a que no se realicen importaciones especulativas, que no haya sobrefacturación o subfacturación”, afirmó.

Fuente: Télam y La Brújula 24