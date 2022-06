Conocido chef bahiense escracha a famosas que piden comer por canje

Con el surgimiento de los influencers en las redes sociales comenzó a crearse el fenómeno del canje, donde personas con un gran número de seguidores intercambian publicidad por productos. Sin embargo, esta forma de pago no es aceptada en todas partes, como lo descubrieron dos famosas del entretenimiento argentino que fueron escrachadas por intentar comer “gratis” en un restaurante de alta categoría.

El reconocido chef Dante Liporace está detrás del menú de varios de los restaurantes y bares más populares de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos UpTown, Molusco, Bourbon Brunch & Beer y Trade Sky Bar. En esa posición, no es poco común que tenga contacto con personas famosas, varias de las cuales intentan conseguir una cena gratis en algunos de sus locales bajo el pretexto de un canje.

Cansado de recibir tales ofertas, Liporace decidió exponer con nombre y apellido a las dos famosas argentinas que se le acercaron con tales propuestas y que, en ocasiones, luego se enojan por su negativa y lo bloquean. Fue así que, desde su Twitter, el chef primero compartió el mensaje que recibió por parte de un intermediario de Viviana Saccone:

“Te cuento, hace un rato me escribió Viviana Saccone, actriz, si le podía conseguir para ir mañana al mediodía a Molusco, son cuatro personas. Por canje. A cambio, Viviana les sube historias mostrando el lugar, la comida y arrobándolos en su Instagram”, escribió el representante de la ganadora del Martín Fierro y ex participante de La Academia. “No, gracias, no nos interesa”, le respondió el referente gastronómico

Al poco tiempo, Liporace compartió un segundo mensaje pidiendo una reserva a cambio de publicidad en redes, esta vez en nombre de Virginia Gallardo, la modelo y bailarina conocida por sus apariciones en Showmatch, Bailando por un Sueño y Polémica en el Bar. A lo que él le responde nuevamente: “No hacemos ese tipo de acciones”.

Fuertes reacciones de Viviana Saccone y Virginia Gallardo

Aún más sorprendente es que ante la negativa del chef, Virginia tuvo una fuerte reacción: decidió bloquearlo en Twitter. Así lo mostró Liporace, quien compartió una captura de pantalla donde muestra el perfil ahora bloqueado de la vedette. “Manguean y se enojan”, agregó a la publicación. Saccone, por su parte, tuvo una respuesta aún más polémica.

La actriz decidió responder a la acusación de Liporace desde su propia cuenta de Twitter: “Un señor a quien no conozco anda diciendo que yo le pedí ir a comer a su restaurante. Voy a averiguar quien es y donde cocina, porque la energía se traslada a todo lo que se hace y yo trato de no consumir comida chatarra”, respondió, filosa.

El escrache de Liporace no fue el único en salir de la industria gastronómica luego del importante golpe y consecuente reconstrucción que sufrió el rubro tras la pandemia del coronavirus: en las últimas horas, la contundente respuesta del restaurante español Viró Gastrobar a una clienta que intentó pedir servicio después de la hora del cierre también se volvió viral en las redes sociales.

En respuesta a la dura reseña que la clienta dejó en Google, apuntando contra la profesionalidad del local, el dueño le recordó en una historia de Instagram las horas de apertura y sugirió que, la próxima, vaya con reserva: “Qué fácil es valorar la poco profesionalidad de un personal que está cumpliendo con sus obligaciones y terminando su jornada laboral”, afirmó el chef.

Fuente: LB24 / Crónica.