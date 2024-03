“Verna eligió matar a su nieto”, exclamó el abogado de la familia de la víctima

Este jueves tiene lugar la audiencia preliminar por el caso del abuelo que asesinó en la puerta de su casa a su nieto. El hecho ocurrió el 13 de junio de 2022, una secuencia que quedó filmada, en la que se ve que Domingo Faustino Verna acribilló de cinco disparos al joven, de 29 años, en el barrio Bahía Blanca.

Ignacio Yazyi, abogado de la familia de la víctima, resaltó en LA BRÚJULA 24: “Existen varias cuestiones que se encuentran acreditadas por el video y, en la primera declaración testimonial de la mamá de Brian, después expusimos la inquietud en la que dejamos en claro que no coincidíamos con la imputación del Ministerio Público”.

“La solicitud inicialmente fue apelada en dos oportunidades, fue rechazada, y en tercer término logramos impulsar el proceso en el marco de un Tribunal en lo Criminal, a sabiendas de que podía darse un cambio de carátula en un futuro juicio oral y público”, esgrimió, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Domingo Verna.

Luego, enfatizó que “el imputado se encontraba en su casa, con un arma cargada y podía evitar salir y acribillar a su nieto. La Cámara fue la única que nos dio la razón. La defensa lo que pide es justificar el delito en una legítima defensa. Y la Fiscalía habla de un exceso en esa legítima defensa”.

“Las declaraciones testimoniales de la novia y de la madre de Brian dan cuenta de una premeditación, lo amenaza de muerte y luego da cuenta de que el imputado lo trata como un animal y vocifera ‘maté a la lacra’. Es escalofriante cómo se refiere a su propio nieto”, infirió, en otro tramo de la entrevista radial.

Consultado respecto al contexto que rodea el hecho de sangre, Yazyi sostuvo: “La situación familiar que tuvo que pasar el causante a manos de su abuelo fue delicada. No era un delincuente que quiso entrar era un familiar íntimo, un joven que sufrió mucho maltrato en su infancia por parte del imputado, si socialmente aceptamos que por dos trompadas lo vas a acribillar, estamos mal como sociedad”.

“Hay muchas opiniones que defienden la actitud del abuelo, pero eso es descabellado y no entran en discusión. En el momento del crimen no hubo agresión física, ese no es un dato menor. Domingo se preparó para esta cuestión, cerró la puerta, fue buscar un revolver y un palo y eligió matar a su nieto, él tenía el control de la situación. Le disparó en zonas vitales, pecho, tórax y hombro”, finalizó el abogado, recordando que evaluará la conducta del imputado en un juicio por jurados.