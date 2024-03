“Verna no es un monstruo como algunos lo pintan”

Ariel Zara, el abogado que defiende los intereses de Domingo Faustino Verna, el abuelo que asesinó en la puerta de su casa a su nieto –hoy es la audiencia preliminar– dijo en La Brújula 24 que el hombre “no es el monstruo que quieren instalar”.

En contacto con el equipo del programa “Bahía Hoy”, sostuvo que “nosotros entendemos que es un caso claro de legítima defensa, y también de su esposa que estaba allí cuando sucedió el hecho, por lo tanto no es punible”.

“Hay que analizar el contexto en el que se da la situación, con una persona que acababa de ser brutalmente agredida minutos antes y que frena esa acción la novia que lo saca del lugar. Luego vuelve sin nadie que pueda frenarlo, y habiendo anunciado días antes que los iba a matar”, explicó el profesional.

Y agregó: “Es una persona que lo superaba notablemente al abuelo, físicamente. Verna se encuentra con alguien que los supera de manera física y que tenía la disposición de matarlos. Tenía que actuar, si fallaba no tenía forma de salir airoso de ese momento”.

En esa misma línea, Zara sostuvo que si el anciano no reaccionaba “hoy estaríamos hablando de que los fallecidos eran los dos abuelos. Eso va a quedar acreditado en el debate. En esa situación, son decisiones que se toman en décimas de segundos, estaba en juego su vida y la de su compañera de más de 40 años de vida”.

Consultado sobre su estrategia de defensa, el abogado comentó que “tenemos un testigo calificado, la única presencial, que es la esposa del señor Berna. Además hay otros que van a acreditar que estamos hablando de un proceso de larga data, donde Verna como su mujer fueron sometidos a una violencia física y sistemática por parte de su nieto”.

“Hemos tenido muchas charlas con Verna en todo este tiempo y le puedo asegurar que no es una persona autoritaria ni el monstruo que algunos prentenden instalar. Es un militar retirado, pero no tiene ese perfil. En un caso de estas características, y con los testigos que hay, tenemos mejores posibilidades de convencer a un jurado de un veredicto de no culpabilidad, es una estrategia de defensa”. “Él está convencido de que no es culpable, porque se defendió de alguien que venía a matarlo”, apuntó.