Ushuaia, la ciudad más austral del país que enamora con sus encantos

Ushuaia es la ciudad más austral de Argentina, un punto geográfico que envuelve al visitante con su místico encanto de ser “el fin del mundo”. Es la segunda urbe más austral del mundo, luego de que la chilena Puerto William le arrebatara el primer lugar hace unos años.

La ciudad nació en 1884 cuando el comodoro Augusto Lasserre creó la subprefectura a orillas del Canal de Tigre y ahora tiene unos 100.000 habitantes, quienes reciben a medio millón de turistas cada año.

En otoño y hasta las primeras grandes nevadas de fines de mayo, las montañas que rodean la ciudad se tiñen de amarillos, ocres, marrones y rojos en un espectáculo de la naturaleza elegido por los amantes de la fotografía por las hermosas postales que se logran cuando el sol se pone más temprano que en los largos días de verano.

“Decir Ushuaia enamora, es fuerte. Esa sensación me pasó a mí, cuando vine de vacaciones y luego me quedé a vivir. Que cuando te vayas, digas, que te enamoró, no es un piropo para quedar bien con los locales, es un impacto emocional muy fuerte”, dijo Joaquín Aguiar director del sitio web Info de Ushuaia, en el programa Amo Viajar, que se transmite por La Brújula 24.

Foto: Howlanders

Ubicada a unos 2.400 kilómetros de Bahía Blanca, la ciudad impacta desde antes de aterrizar. Desde el avión se ve de un lado de las montañas y del otro el Canal de Beagle y ahí abajo la ciudad, ofreciendo una vista impresionante.

“La condición de isleños nos genera una afluencia aerocomercial, si no venís en avión en invierno, por ejemplo, es medio complicado. Por ruta el resto del año no deja de ser muchos kilómetros. Estamos esperando cuándo nuevamente Aerolíneas Argentina va a poner la frecuencia Bahía Blanca-Ushuaia directo que tuvimos hasta la pandemia”, comentó Aguiar sobre la conectividad desde la ciudad. Explicó que hay cuatro vuelos semanales desde Córdoba y otros desde Buenos Aires.

Para la temporada de nieve ya están preparándose y los número preliminares ya indican una ocupación cercana a 92%, una tendencia que se ve influenciada por “la pospandemia, porque principalmente la gente adulta mayor, que pidió postergar sus viajes”.

Aguiar aseguró que muchos incluso han cambiado otros destinos por Ushuaia y mencionó el caso de los clubes de esquí. “El esquí es un deporte con un vínculo social, es cómo ir al club del barrio, no tanto por el deporte sino porque están tus amigos. Históricamente la Argentina había fanáticos de otros centros de esquí en otros lugares que nos llevan muchos años, pero nos eligen cuando vienen a probar la temporada de nieve acá, la mejor nieve polvo de Sudamérica, el centro de esquí más moderno de todo Sudamérica”.

Además, la ciudad se conecta con lo que se llama “el corredor patagónico”, un plan de viaje en verano que combina Trelew, para ir a ver las ballenas, Calafate, para ver los glaciares y luego Ushuaia.

Por otro lado, Aguiar comentó que “la geografía es única, el entorno mágico, la posibilidad de disfrutar montaña y bosque que no se da en ningún otro punto de la República Argentina. Solamente sucede aquí que podés cruzar la cordillera de Los Andes sin salir de Argentina. Es la única ciudad trasandina del país.”

Foto: Municipalidad de Ushuaia

Aguiar destacó que en Ushuaia hay una tranquilidad y seguridad única, “no hay inseguridad, podés circular en la madrugada sin temor, contar plata en la calle y no pasa nada”.

En cuanto al hospedaje, hay diversas opciones, de hecho se están inaugurando 12 departamentos de alquiler frente al Canal Beagle con “amaneceres y atardeceres espectaculares”, comentó Aguiar. “Veníamos de un pasado hotelero de alta gama, pero no es lo que necesita la gran mayoría de la demanda”, dijo.